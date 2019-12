Justice League: nuova foto del Batman di Ben Affleck nello Snyder Cut!

A sostegno dell'uscita dello Snyder Cut, il regista della seconda unità di Justice League Clay Staub ha diffuso su Twitter una nuova foto del Batman di Ben Affleck, qui irriconoscibile.

In Justice League , Batman (Ben Affleck) si impegna a riunire un team di eroi in grado d difendere la Terra dalla minaccia di Steppenwolf. Nel suo viaggio, Batman si imbatte in Aquaman (Jason Momoa) che in un primo tempo rifiuta di unirsi alla Justice League.

La foto diffusa da Clay Staub su Twitter sembra proprio fare riferimento alla scena dell'incontro con Aquaman. A supporto dell'uscita della versione di Zack Snyder, lo Snyder Cut, Staub ha aggiunto al suo post l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

Justice League, Zack Snyder conferma con una foto: "La mia Director's Cut esiste!"