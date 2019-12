Justice League: Zack Snyder mostra Wonder Woman che decapita Steppenwolf nello Snyder Cut

Zack Snyder avrebbe anticipato una nuova svolta narrativa contenuta nella sua versione di Justice League, lo Snyder Cut, in cui Wonder Woman decapita il villain Steppenwolf.

Zack Snyder continua ad alimentare l'hype per la sua versione di Justice League rivelando un concept art dello Snyder Cut in cui Wonder Woman decapita Steppenwolf. L'immagine dello Snyder Cut in cui la testa del villain viene tagliata era già comparsa sui social media, ma adesso appare sempre più chiara l'intenzione del regista di avere quella sequenza nel film, cosa che non è accaduta con la versione di Justice League uscita in sala.

Il movimento nato sui social per convincere Warner Bros. a distribuire lo Snyder Cut è ben vivo. Perfino le star Ben Affleck e Gal Gadot si sono unite ai fan per chiedere l'uscita dello Snyder Cut, ma per adesso sul fronte Warner tutto tace.

Riguardo alla questione, l'ex Presidente di DC Entertainment Diane Nelson ha dichiarato: "Se Zack Snyder sente di avere in tempo e le risorse per finire un montaggio che lo soddisfi e lo vuole far vedere ai fan, niente mi farebbe più felice che dargli questa opportunità. Se l'è guadagnata, non è solo un grande cineasta, ma un vero gentleman e un professionista nella sua relazione con lo studio e con DC".