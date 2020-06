Justice League: la Snyder Cut avrà un sequel incentrato sull'Incubo di Batman?

Uno dei film più attesi del 2021 è la versione integrale di Justice League realizzata da Zack Snyder, la famigerata Snyder Cut che potrebbe addirittura dar vita a un sequel incentrato sull'Incubo di Batman.

Justice League: Jason Momoa e Ben Affleck in una scena del film

Il tanto atteso cinecomic del regista di Zack Snyder arriverà su HBO Max nel 2021. Il regista ha assicurato che ci saranno alcuni spezzoni del film che mostreranno di nuovo il Cavaliere Oscuro nella versione vista nell'enigmatica scena dell'Incubo vista in Batman v Superman: Dawn of Justice. La versione di Batman immerso in un futuro distopico, con un malvagio Superman e la Terra controllata da Darkseid, ha molto appassionato i fan che non vedono l'ora di saperne di più. E adesso apprendiamo che la sequenza potrebbe dar vita a un film tutto suo.

L'incubo di Batman è una sequenza visivamente sorprendente, che ha ispirato nei fan innumerevoli teorie all'epoca dell'uscita di Batman V Superman nel 2016. La scena dell'Incubo è stata teorizzata per anni, soprattutto considerando ciò che accade immediatamente dopo il risveglio di Bruce Wayne: gli fa visita una versione futura di The Flash attraverso un portale che lo informa che "Lois è la chiave" e lo esorta a riunire la Justice League. Questi eventi li ritroveremo nella versione originale di Justice League concepita da Zack Snyder e lo stesso regista potrebbe decidere di esplorarli di nuovo in un eventuale futuro sequel.