Justice League, il nuovo CEO di WarnerMedia e i "like" ai tweet sulla Snyder Cut

La tanto discussa Snyder Cut di Justice League potrebbe avere una seconda possibilità con il nuovo CEO di WarnerMedia? Jason Kilar starebbe mettendo like ai tweet in cui è taggato e i fan menzionano utilizzano l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, alimentando così le speranze di chi spera di vedere, prima o poi, la versione originale del film.

L'annuncio della nomina di Jason Kilar come nuovo CEO di WarnerMedia è arrivata nelle scorse ore, e i fan DC si sono subito congratulati con lui via Twitter, aggiungendo però un (non troppo) velato suggerimento per i suoi primi provvedimenti come capo della compagnia: #ReleaseTheSnyderCut.

La famosa versione alternativa di Justice League , film distribuito nel 2017, diretto originariamente da Zack Snyder - per poi essere sostituito in corsa da Joss Whedon che prese le redini della pellicola fino alla sua (fallimentare) uscita nelle sale - è da tempo sulla bocca di tutti, e ha trovato diversi sostenitori tra fan ed esponenti del mondo dello spettacolo ansiosi di vederla.

I più appassionati tra questi continuano imperterriti la campagna sui social nella speranza che possa incentivarne la distribuzione, e a quanto pare alcuni hanno deciso di contattare direttamente i piani alti...

Kilar non ha risposto, ma ha effettivamente cliccato sul cuoricino per mettere il like, come riporta anche il sito Heroic Hollywood, e come avrebbero fatto notare anche gli stessi fan in altri tweet.

Semplice educazione, magari in segno di gratitudine per le congratulazioni ricevute, o piccola fiammella di speranza, che può magari voler dire che anche lui è un sostenitore della Snyder Cut?

Per ora è impossibile saperlo con certezza, ma vedremo cosa accadrà in futuro sotto la gestione Kilar.