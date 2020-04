Justice League, Michael Shannon su Zack Snyder: "È molto triste quello che gli è successo"

Michael Shannon, attore de L'Uomo d'acciaio in cui ha interpretato il Generale Zod, ha commentato ciò che è successo al regista Zack Snyder durante le riprese di Justice League, affermando che è davvero un peccato che la sua versione non sia venuta fuori.

Un primo piano di Michael Shannon nei panni del Generale Zod in L'uomo d'acciaio

In una recente intervista con JoBlo, Michael Shannon ha raccontato di quanto ha amato lavorare al fianco di Zack Snyder ne L'uomo d'acciaio e ha commentato la sua recente tragedia familiare. Nel fare questo, l'attore ha elogiato il regista, affrontando anche la questione dello Snyder's Cut:

"Adoro lavorare con Zack Snyder e penso che sia molto triste - ha attraversato molte difficoltà di recente - non so cosa sia successo con l'intera faccenda della DC. Penso sia un peccato. Voglio dire, la sua versione de L'Uomo d'Acciaio è incredibile. Non so come sia andato tutto fuori dai binari, ma penso che sia un peccato. Non so cosa sia successo, la gente pensa che io sia in Batman v Superman, e credo sia così, per tipo 15 secondi. In quel film principalmente sono un coso di gomma nudo e gigante, e non ci ho nulla a che fare io, davvero "

L'attore che ha interpretato il Generale Zod non riesce davvero a capire cosa è andato storto. Sebbene i personaggi di Aquaman e Wonder Woman siano ancora parte integrante delle nuove storie della Warner e DC Films, Batman avrà un destino diverso, che vedremo prossimamente nel nuovo film di Matt Reeves The Batman.

Molti fan vorrebbero un ritorno allo stile di Zack Snyder, proprio come Michael Shannon, ma a quanto pare il regista non tornerà alla regia di un prodotto DC, almeno per il momento.