Justice League: Henry Cavill spiega perché non interviene sostenendo #ReleaseTheSnyderCut

Justice League ha tra i suoi protagonisti Henry Cavill e l'attore ha ora spiegato perché non ha commentato le richieste dei fan di vedere la famosa versione Zack Snyder's Cut, a differenza dei suoi colleghi Ben Affleck e Gal Gadot.

L'interprete di Superman ha risposto a una domanda riguardante l'iniziativa #ReleaseTheSnyderCut, sostenuta online da migliaia di persone, dichiarando: "Non direi che c'è un motivo particolare. Voglio dire, mi mancano i miei baffi, che è la cosa più importante".

Henry Cavill ha aggiunto ironico: "Per me è semplicemente un triste ricordo che non li ho più, quindi non volevo rendere più profonda la ferita".

L'interprete di Clark Kent sembra quindi intenzionato a non prendere una posizione netta, probabilmente per non rischiare di causare qualche attrito con i vertici della Warner Bros., considerando che il futuro dei cinecomic dedicati al supereroe di Krypton è ancora incerto e lui vorrebbe riprendere il proprio ruolo sul set.

Per ora Cavill è invece impegnato nella promozione di The Witcher, l'attesa serie Netflix in cui interpreta Geralt di Rivia e in arrivo tra poche settimane in streaming.