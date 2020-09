Justice League, Henry Cavill: "Mi è stato chiesto di mentire sulla presenza di Superman"

Henry Cavill ha commentato la necessità di dover mentire sul ritorno di Superman in Justice League per tutto il tour promozionale che ha preceduto l'uscita del cinecomic DC.

Henry Cavill ha ammesso che Warner Bros. gli ha chiesto di mentire sulla presenza di Superman in Justice League durante l'intero tour promozionale del cinecomic DC.

La Justice League al completo

Superman viene ucciso alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice, innescando gli eventi di Justice League . Per non rovinare la sorpresa ai fan, DC e Warner Bros. hanno deciso di confondere le acque sul ritorno del personaggio in Justice League, anche se i fan non hanno mai creduto alla sua dipartita definitiva.

Secondo la versione ufficiale, Superman sarebbe dovuto uscire dal DC Extended Universe dopo essersi sacrificato nel combattimento contro Doomsday in Batman v. Superman. Alla fine del film vediamo la tomba di Clark Kent a confermare la svolta narrativa. Eppure Superman ricompare nel final trailer e successivamente nel materiale promozionale di Justice League per aiutare l'uscita del film di fronte agli incassi non esaltanti.

Una foto di Black Superman

Nel corso di una recente intervista per il podcast di Empire, Henry Cavill ha commentato la scelta di Warner descrivendo l'imbarazzo nel partecipare alla promozione di Justice League dovendo mantenere il segreto sulla presenza di Superman nel film:

"Si è trattato di una situazione stranissima, uno di quei casi in cui le persone non sanno davvero cosa vogliono e si sono dette 'Hey, abbiamo bisogno di Henry nel press tour, ma non diciamo a nessuno che è nel film'. Ho accettato, ma ho spiegato che per me sarebbe strato davvero strano 'Grazie per avermi messo in questa situazione impossibile in cui dovrò dire alle persone che sono qui per supporto morale. Ho fatto il tè per tutto il film. Non credo che nessuno se la beva'".

Henry Cavill su Superman: " Non ho risposto alla chiamata di Zack Snyder perché giocavo a World of Warcraft"

Henry Cavill ha partecipato a tutti gli eventi promozionali di Justice League, evitando però tutte le domande sulla resurrezione di Superman pur essendo l'elefante nella stanza. L'attore ha perfino affiancato i colleghi Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher al panel del San Diego Comic Con 2017 dovendo mentire tutto il tempo per mantenere un segreto che evidentemente non era tale da tempo.