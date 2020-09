Henry Cavill su Superman: " Non ho risposto alla chiamata di Zack Snyder perché giocavo a World of Warcraft"

Henry Cavill ricorda quando Zack Snyder gli ha telefonato per proporgli il ruolo di Clark Kent, ma lui era troppo impegnato a giocare a World of Warcraft per rispondere.

Henry Cavill non nasconde la sua passione per i videogame e ricorda che quando Zack Snyder lo ha chiamato per offrirgli il ruolo di Superman ne L'uomo d'acciaio non ha risposto al telefono perché impegnato a giocare a World of Warcraft.

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

In una recente intervista con GQ, Henry Cavill ha ricordato l'episodio occorso con Zack Snyder quando il regista ha deciso di chiamarlo per offrirgli il ruolo di Superman:

"Io e mio fratello passiamo il tempo a giocare agli shooter-game on line. Quando Zack Snyder mi ha chiamato per offrirmi la parte di Superman, non ho risposto al telefono perché all'epoca stavo giocando a World of Warcraft, così ho lasciato squillare. Ho pensato ' chi è rompe le scatole mentre sto giocando? Poi ho visto che era lui, ma non puoi mettere in pausa World of Warcraft".

Un rumor di qualche settimana ha ipotizzato il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman per tre film DC, ma l'attore, interpellato sulla questione, si rifiuta di rispondere senza però smentire la notizia.

Quel che è certo è che nel 2021 rivedremo Cavill con indosso costume e mantello de L'uomo d'acciaio in Zack Snyder's Justice League, versione rimaneggiata da Snyder, che però non vedrà l'attore inglese coinvolto in riprese aggiuntive:

"Stanno preparando la nuova versione usando il materiale girato in precedenza. Non mi hanno contattato di recente".