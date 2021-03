Justice League: HBO Max annuncia il watch party introdotto da Zack Snyder

HBO MAX ha annunciato l'arrivo del watch party di Zack Snyder's Justice League che sarà realizzato in collaborazione con la piattaforma Scener e vedrà la partecipazione del regista Zack Snyder. I fan americani iscritti a HBO Max possono prenotare il loro posto per l'evento che prenderà il via il 18 marzo all'una (ora italiana) su snydercut.scener.com.

"Sono entusiasta di poter finalmente condividere la mia visione per Justice League in una proiezione virtuale insieme alla nostra incredibile fanbase che, attraverso il potere della community e con una campagna social notevole, ha svolto un ruolo importante nel rendere possibile questa premiere" ha affermato il regista Zack Snyder.

Fornendo un watch party creato su minuta per l'uscita di Zack Snyder's Justice League, Scener consentirà a migliaia di fan di riunirsi per l'evento virtuale interattivo introdotto dallo stesso Snyder. Le funzionalità di messaggistica e chat video di Scener consentiranno ai fan di ascoltare informazioni di prima mano sulla realizzazione e sul lancio del film, condividendo allo stesso tempo le reazioni in tempo reale con l'intera comunità.

Diretto da Zack Snyder, Justice League vede il ritorno di Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons e Ciarán Hinds.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 marzo su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.