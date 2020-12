Justice League 2 avrebbe introdotto la Injustice League. L'anticipazione proviene da Joe Manganiello, interprete del villain Deathstroke nel DC Extended Universe.

Justice League: una foto dei protagonisti del film

In un primo tempo, Justice League era parte di un progetto di cinque film diretti da Zack Snyder per il DCEU. L'arco narrativo aveva preso il via con L'uomo d'acciaio e si sarebbe dovuto concludere con Justice League 3. Quando un lutto familiare ha colpito Zack Snyder, lui ha scelto di rinunciare alla regia di Justice League lasciando il progetto in mano al collega Joss Whedon che lo ha rivoluzionato.

Nel corso di un'intervista a Yahoo!, Joe Manganiello ha ricordato l'esperienza sul set della scena post-credits di Justice League che, come ha rivelato, anticipava l'arrivo della Injustice League attraverso un incontro tra Deathstroke e Lex Luthor. L'idea si sarebbe dovuta materializzare sullo schermo prima del previsto con Justice League 2:

"Hanno rigirato tutte le scene del dialogo con Jesse che anticipava Justice League Part 2, che sarebbe stato sulla Injustice League. In origine, quel dialogo era su Batman ed è stato cambiato con battute come 'Non dovremmo avere una squadra tutta nostra?'"

Justice League, Zack Snyder: "Il design originale di Steppenwolf scartato perché troppo spaventoso"

L'idea di introdurre la Injustice League in Justice League 2 non era nei piani di Zack Snyder per il sequel. Justice League avrebbe dovuto preparare l'ingresso di Darkseid nel sequel visto che il personaggio doveva essere il principale villain della storia. Ecco perché la scena post-credits di Justice League, in origine, riguardava Batman e il film di Ben Affleck in progetto e non Justice League 2. Con l'uscita di scena di Zack Snyder e il ritiro di Ben Affleck dalla regia di The Batman, la Warner Bros. ha trovato un modo per trasformare l'idea in qualcosa che gli permettesse di proseguire la storia.

Il flop di Justice League ha interrotto questi piani che ora, finalmente, tornando in auge con l'arrivo di Zack Snyder's Justice League, versione originale pensata da Snyder prima dell'uscita di scena, su HBO Max nel corso del 2021.