Jurassic World - La Rinascita, le infradito di Jonathan Bailey alla premiere fanno impazzire i fan

Neppure l'atletico e affascinante Jonathan Bailey può permettersi di sgarrare quando si tratta di look. Il web diviso di fronte alla mise dell'attore al photocall della premiere londinese di Jurassic World - La Rinascita, dove Bailey si è concesso un paio di infradito nere con le dita dei piedi in bella mostra.

Maglioncino di cotone grigio, pantaloni neri, occhiali da sole, l'attore britannico 37enne ha posato a fianco delle co-star Scarlett Johansson e Mahershala Ali, campioni di eleganza, e al regista Gareth Edwards in infradito. Come ha rivelato GQ, l'attore era vestito da The Row, ma non tutti hanno gradito la scelta casual, come mostrano i commenti sull'Instagram di Entertainment Tonight.

Infradito sì o no?

"È bello, può fare quello che vuole", ha scritto un fan, e molti altri hanno condiviso questo sentimento.

"Maglioncino e infradito perché... SÌ, PERCHÉ NO? Lui è fuori da ogni valutazione", ha detto un altro.

Un terzo ha aggiunto: "La prossima volta dovrebbe andare a piedi nudi. Lasciatelo in pace."

Molti utenti non si sono dimostrati particolarmente entusiasti della scelta di moda fatta da Jonathan Bailey.

"Assolutamente no", ha scritto una utente. "Lo adoro, ma no, non posso vedere le dita di fuori."

"Non ditemi niente, ma odio quando gli uomini indossano le infradito", ha scritto un'altra.

Un terzo commentatore si è persino spinto a definire il look dell'attore "irrispettoso", scrivendo: "Possono dire quello che vogliono, ma è irrispettoso avere un dress code così scadente."

Cosa aspettarsi dal nuovo Jurassic World?

Uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025, Jurassic World - La Rinascita ci riporta nel mondo dei dinosauri spielberghiani con un cast tutto nuovo, capitanato da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali e Rupert Friend.

Nei cinema italiani dal 2 luglio con Universal, la storia si apre riprende cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il dominio, quando l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici all'umanità. Johansson interpreta Zora Bennett, un'esperta di operazioni segrete assunta per guidare una squadra in grado di estrarre il DNA da tre delle più grandi specie di dinosauri esistenti per creare una miracolosa medicina.

In attesa dell'arrivo dal cinema, potete approfondire leggendo le prime reazioni a Jurassic World - La Rinascita.