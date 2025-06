Jurassic World - La Rinascita, le prime reazioni parlano di "trionfo" e di un film "che capisce i dinosauri"

Il quarto film della saga Jurassic World, e il settimo del franchise iniziato con Jurassic Park del 1993, vede Scarlett Johansson nei panni di un'agente sotto copertura che guida un gruppo su un'isola InGen utilizzata come struttura di ricerca per le attrazioni dei dinosauri.

Inizialmente alla ricerca di biomateriali di dinosauro per la cura di una malattia, il gruppo di Jurassic World - La Rinascita viene presto isolato e affrontato da creature mutate. Il film è diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) e scritto dallo sceneggiatore dell'originale Jurassic Park, David Koepp.

Dopo l'anteprima mondiale tenutasi a Leicester Square, a Londra, ieri sera, i presenti hanno potuto già condividere i loro primi pensieri su X (ex Twitter), reazioni che ci danno un primo metro di valutazione di come sarà questo nuovo film del franchise, il quarto in 10 anni.

Cosa dicono le prime reazioni al nuovo Jurassic World

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una foto del film

"#JurassicWorldRebirth è un trionfo ruggente e un'entrata perfetta nel franchise" ha scritto il critico cinematografico Jazz Tangcay. "Ho adorato tutti i nuovi dinosauri e alcuni sono davvero spaventosi. Preparatevi a innamorarvi di Dolores. L'ho adorato e che bell'omaggio all'originale".

Jurassic World: Rebirth - Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena

Il critico Barry Levitt è d'accordo con lui sostanzialmente: "Sono rimasto molto colpito da #JurassicWorldRebirth, un film che capisce che i dinosauri sono allo stesso tempo incredibilmente maestosi e terrificanti. L'ensemble è divertente e Dolores è la migliore".

Anche Clare Binns si è detta entusiasta: "È un film di grande impatto, Gareth Edwards sa il fatto suo, le scenografie sono fantastiche e il cast è eccezionale, con una performance di Scarlett Johansson di altissimo livello". Non tutti però sono rimasti impressionati: il giornalista Clayton Davis ha commentato: "Beh... #JurassicWorldRebirth è un film. Questo è un punto a suo favore". La pellicola arriverà nelle sale il 2 luglio prossimo.