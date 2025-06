Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards: "Speravo di odiare lo script perché avevo bisogno di una pausa"

I dinosauri hanno convinto Gareth Edwards. Il regista di Jurassic World - La rinascita ha confessato in un'intervista la sua intenzione di prendere una pausa dal lavoro prima di leggere la sceneggiatura del film.

Edwards sperava vivamente di non essere interessato allo script del nuovo film di Jurassic World, in maniera tale da legittimare a se stesso il desiderio di fermarsi per un po'.

Gareth Edwards voleva prendersi una pausa prima di imbattersi in Jurassic World - La rinascita

"Ho letto la sceneggiatura con l'intenzione di odiarla, perché volevo solo prendermi una pausa" ha spiegato Edwards "Ero pronto a dire cortesemente di no. Tipo: 'È davvero buono, ma voglio fare qualcos'altro. Grazie per aver pensato a me.' Poi sono arrivato alla fine della sceneggiatura e ho pensato: 'Oh cavolo, è davvero buona. Dannazione".

Mahershala Ali in una scena di Jurassic World - La rinascita

Uno script eccellente, quello di David Koepp, autore anche della sceneggiatura di Jurassic Park:"Tutti i personaggi risaltavano davvero. Era una di quelle situazioni in cui pensi: 'Non posso non farlo'. Inoltre, il progetto si sarebbe completato nel giro di un anno. Quindi ho pensato: 'Ok, non potrò fare altro che questo'. Ma era un'opportunità irripetibile, sotto molti aspetti. Mi ci sono buttato a capofitto. Solo ora stiamo tornando a galla".

I protagonisti del nuovo Jurassic World

Sequel stand-alone di Jurassic World - Il dominio, nonché settimo capitolo del franchise inaugurato nel 1993 dal capolavoro di Steven Spielberg, Jurassic Park, Jurassic World - La rinascita propone nuovi personaggi.

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey in Jurassic World - La rinascita

Protagonisti del film sono Scarlett Johansson, da sempre grande fan del franchise e desiderosa da tempo di farne parte, e Jonathan Bailey. Un gruppo di agenti avviano una missione su un'isola proibita per cercare il DNA salvavita dei dinosauri e faranno una scoperta davvero scioccante.