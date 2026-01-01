Jurassic World-La Rinascita, stasera su Sky Uno in prima tv: trama, cast e un canale dedicato

Sky Uno apre l'anno con il settimo capitolo della saga campione d'incassi con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey: Jurassic World-La Rinascita. Il film sarà in onda questa sera alle 21:15, visibile in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Jurassic World-La Rinascita: il nuovo capitolo della saga

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una scena

Il film è si svolge cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World-Il Dominio, anni in cui l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri, tanto che quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati, con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo.

Tra le creature che vivono in quella biosfera tropicale, ce ne sono alcune grazie a cui è possibile ottenere un farmaco salvavita per l'umanità. Si tratta delle tre creature più gigantesche, i tre dinosauri più imponenti del mondo: a mettersi sulle loro tracce sarà Zora Bennett, alla guida di una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri. Quando l'operazione di Zora incrocia una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, verrà a galla una scoperta scioccante rimasta segreta per decenni.

Il cast

Jurassic World: Rebirth - Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena

Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett, un'esperta di operazioni sotto copertura; al suo fianco Mahershala Ali nei panni di Duncan Kincaid, il membro più fidato della squadra di Zora. Insieme a loro Jonathan Bailey nel ruolo del paleontologo Dr. Henry Loomis.

Diretto Gareth Edwards, scritto da David Koepp e basato sui personaggi creati dalla penna di Michael Crichton, il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley, gli storici produttori del franchise, mentre la produzione esecutiva è di Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Sky Cinema Jurassic World: un canale dedicato alla saga

Jurassic World - La rinascita: una foto del film

Da giovedì 1 a venerdì 9 gennaio, Sky Cinema Collection dedica la sua programmazione all'intera saga. Campione d'incassi dal 1993, il canale si trasforma in Sky Cinema Jurassic World per riproporre tutti i capitoli del franchise: dal primo, rivoluzionario Jurassic Park di Steven Spielberg, passando per Il Mondo Perduto-Jurassic Park e Jurassic Park III, fino alla prima visione della più recente trilogia composta da Jurassic World, Jurassic World-Il Regno Distrutto e Jurassic World-Il Dominio. Infine, ultimo capitolo che apre una nuova era per il franchise, proprio Jurassic World-La Rinascita.