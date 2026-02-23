Jurassic World: il mistero sul titolo del sequel con Scarlett Johansson

Dopo il successo di Jurassic World - La Rinascita, forte di un incasso di 870 milioni globali, era logico pensare a un sequel che sarà il quinto nella saga di Jurassic World e l'ottavo nel franchise di Jurassic Park.

Che cosa sappiamo sul seguito in fase di sviluppo? Molto poco, a parte il prevedibile ritorno della star Scarlett Johansson e del regista Gareth Edwards. Ma adesso sarebbe trapelato quello che potrebbe essere il titolo ufficiale del film: Jurassic World Liberation.

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson si nascondono nella vegetazione

Che cosa sappiamo sul sequel con Scarlett Johansson?

Come rivela World of Reel, il rumor segue la notizia dell'acquisizione di diversi nomi di dominio Liberation avvenuta pochi giorni fa.

Il sequel, la cui uscita è attualmente prevista per il 9 giugno 2028, non ha ancora una data di inizio delle riprese. Gareth Edwards avrebbe già firmato il contratto che lo lega al progetto così come la star Scarlett Johansson, la cui agenda per il 2026 è fittissima. Nei prossimi mesi l'attrice si dividerà tra The Exorcist: Martyrs e The Batman: Part II, quindi le riprese del nuovo Jurassic World non dovrebbero iniziare prima dell'inizio del 2027.

Secondo quanto anticipato, la nuova pellicola targata Universal tornerà a narrare le gesta del personaggio di Johansson, l'esperta di operazioni segrete Zoe Bennett, ed è atteso il ritorno delle co-star Jonathan Bailey e Mahershala Ali. Ignoto, per adesso, il nome dello sceneggiatore anche se è probabile il ritorno di David Koepp.

Trama completa di Jurassic World - La Rinascita

Scarlett Johansson alle prese con la sua missione impossibile

La storia del film diretto da Gareth Edwards si svolge cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Dominion. L'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri e i pochi superstiti vivono in ambienti equatoriali isolati, con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano.

Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale detengono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici all'umanità, così all'esperta di operazioni segrete Zoe Bennett viene affidata la guida di una missione top secret che coinvolge un team di esperti. L'obiettivo? Prelevare il DNA delle gigantesche creature per metterlo al sicuro. Quando, però, l'operazione di Zora si somma a quella di una famiglia di civili la cui spedizione in barca è stata rovinata da dinosauri acquatici predatori, si ritrovano tutti bloccati su un'isola dove si trovano faccia a faccia con una scoperta sinistra e sconvolgente, rimasta nascosta al mondo per decenni.