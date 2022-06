Jurassic World: Il Dominio ancora primo al box office USA, Lightyear non sfonda con solo 51 milioni

Jurassic World - Il Dominio: Sam Neill in una scena del trailer

Il debutto del film d'animazione Disney/Pixar Lightyear non travolge il box office USA come previsto. L'uscita della pellicola non impensierisce Jurassic World: Il Dominio che prosegue la sua corsa conservando la pole position e incassando altri 58,6 milioni, per un incasso totale di 249,7 milioni in due settimane. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.

Jurassic World - Il dominio: 5 momenti che i fan si aspettano di vedere dal trio originale di Jurassic Park

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine del film d'animazione

L'apertura di Lightyear - La vera storia di Buzz è inferiore alle aspettative. Una delle possibili cause è il fatto che le famiglie americane, a cui il film è rivolto, non abbiano ancora pienamente fatto ritorno nelle sale in forze come prima dell'emergenza sanitaria. Di conseguenza lo spinoff di Toy Story ha segnato una discreta partenza con 51 milioni di incasso in 4.255 sale, e una media per sala di 11.985 dollari, ma questa cifra non è sufficiente a conquistare la prima posizione. come rivela la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il film animato della Pixar riporta sugli schermi il popolare personaggio di Toy Story.

Lightyear: perché Buzz non è l'eroe che meritavamo, ma quello di cui avevamo bisogno

Top Gun: Maverick continua imperterrito a macinare incassi. Nella quarta settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 44 milioni di dollari superando i 466 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

In calo gli incassi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quarto con 4,2 milioni che lo portano a 405 milioni totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel multiverso della follia: Il rimpianto nel Marvel Cinematic Universe

Scende in quinta posizione il film d'animazione Bob's Burgers - Il film, che incassa 1,1 milioni arrivando a 279,7 milioni complessivi.