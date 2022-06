Jurassic World: Il Dominio, debutto giurassico da oltre tre milioni al box office italiano

Jurassic World: Il Dominio, una nuova foto del film

Solo i dinosauri di Jurassic World: Il Dominio potevano scalzare Top Gun: Maverick dalla vetta del box office italiano segnando un debutto da 3,1 milioni di euro in 479 schermi. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga fanno il miracolo attirando al cinema orde di spettatori nonostante l'afoso weekend tardo-primaverile.

Avrà anche perso la prima posizione, ma Top Gun: Maverick continua imperterrito a macinare incassi. nella terza settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 1,8 milioni di euro veleggiando verso i 7 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Alle spalle di Top Gun: Maverick resiste il nuovo film di Mario Martone, l'acclamato Nostalgia, interpretato da Pierfrancesco Favino. La pellicola incassa altri 303.000 euro e raggiunge i 916.000 euro totali. Qui la nostra recensione di Nostalgia, che racconta il ritorno di Felice nel rione Sanità, nel ventre di Napoli in cui è nato, dopo quarant'anni.

In calo gli incassi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quarto con 211.000 euro che lo portano a 13,4 milioni di euro totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Dopo 9 settimane di permanenza in classifica, la pellicola d'animazione Sonic 2 - Il Film riguadagna la quinta posizione con 52.000 euro che portano il film a un totale di 4,2 milioni. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.