Jujutsu Kaisen, rilasciato un episodio speciale che tutti possono guardare gratis prima del film

Prima del film Jujutsu Kaisen: Execution e dell'attesissima Stagione 3 nel 2026, Studio MAPPA sorprende i fan con uno special gratuito. Protagonisti Yuji e Yuta, pronti ad anticipare nuove battaglie legate al Culling Game.

Jujutsu Kaisen sorprende i suoi fan: con un film in arrivo e una nuova stagione imminente, ora viene rilasciato anche uno special a sorpresa online. MAPPA alimenta l'hype degli spettatori ripercorrendo i momenti più cruciali (e oscuri) della serie, offrendo allo stesso tempo un assaggio di ciò che ci attende.

Uno special gratuito per rinfrescare la memoria su Jujutsu Kaisen

Lo Special "You Can Still Make It In Time! Jujutsu Kaisen Special!" è una puntata antologica pensata per ricapitolare le tappe dolorose ma decisive dell'arco di Shibuya di Jujutsu Kaisen. Si inserisce perfettamente nel conto alla rovescia verso Jujutsu Kaisen: Execution, il film che uscirà a dicembre e che riprenderà proprio gli eventi della catastrofe metropolitana, rielaborandoli per il cinema e preparando il terreno alla nuova stagione.

La release anticipata in Giappone (7 novembre) ha trovato sin da subito eco globale, perché lo special è stato reso fruibile gratis online, trasformandosi in un regalo perfetto per i fan.

L'obiettivo è duplice: riportare lo spettatore nelle macerie emotive di Shibuya e ricordare il punto di partenza del protagonista Yuji Itadori, ormai sempre più vicino al confine che separa l'eroismo dalla maledizione. Ogni frammento di questa ricapitolazione è studiato per rinnovare la tensione in vista dell'esplosione narrativa del Culling Game Arc, una fase che renderà il mondo degli stregoni più crudele e imprevedibile che mai.

Yuta Okkotsu torna alla ribalta

Lo special, però, non è solo un ripasso: è anche un segnale chiaro sul ruolo di Yuta Okkotsu. Assente a lungo per potenziarsi, il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 è riapparso nel finale della seconda stagione con una missione brutale: diventare l'esecutore di Yuji. MAPPA lo mostra ora più forte, più lucido e ancora accompagnato dalla sua inquietante compagna Rika, che lo rende un arsenale vivente.

La locandina di Jujutsu Kaisen

La produzione suggerisce che i due protagonisti - amici, rivali, specchi distorti - si scontreranno nel Culling Game. Due ideali di giustizia, due modi opposti di convivere con il proprio demone interiore.

Intanto, la timeline del franchise continua ad espandersi: Jujutsu Kaisen: Modulo, sequel manga ambientato decenni dopo, introduce come protagonisti i nipoti di Yuta e Maki. Un futuro già scritto che lascia intuire quanto MAPPA voglia far confluire anime e manga nel medesimo finale prima di aprire una nuova era.

Non sappiamo ancora se lo special avrà una versione doppiata o resterà un extra da recuperare in streaming, ma una cosa è certa: l'incubo degli stregoni è appena ricominciato.