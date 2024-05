Da Chainsaw Man a Naruto, 5 anime “maledettamente” da recuperare se avete amato Jujutsu Kaisen

"Maledizione, che serie Jujutsu Kaisen!" Provate a dire di non conoscere qualcuno che vi abbia detto una frase simile. Perché sembra che la ricetta del successo alla fine sia questa: stregoni, maledizioni e personaggi maledettamente complessi. Da quando l'opera di Gege Akutami è sbarcata sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2018, ha riscontrato un aumento di apprezzamenti sempre crescente, raggiungendo il titolo di manga più venduto in Giappone nel 2021. La sua trasposizione animata non è da meno.

Jujutsu Kaisen: gli studenti dell'Istituito di arti occulte di Tokyo

Realizzata dal rinomato studio MAPPA (Tokyo Ghoul, Chainsaw Man) e approdata di recente su Netflix, Jujutsu Kaisen arriva sul piccolo schermo prima dal 2019 e poi al cinema nel 2021 con Jujutsu Kaisen 0: The Movie e traccia un'ulteriore linea nella storia dell'animazione giapponese. Ma c'è qualche titolo in grado di competere con questi temibili personaggi? Noi li sfidiamo elencando 5 anime che ricordano (persino precedono) la loro storia e la ricca ambientazione.

1. Naruto

Siamo al 4 ottobre del 1999 quando esce il primo volume di Naruto. Masashi Kishimoto, il suo autore, forse era consapevole, sicuramente colpevole, di dare inizio a una delle avventure che sarebbe diventata un caposaldo del genere shōnen. Il suo successo è tale che il manga viene scagliato (come un letale shuriken) fuori dai media persino, raggiungendo qualsiasi possibile orizzonte, dai videogame ai giochi di carte fino a coperte e set di posate. Vuoi non mangiare in un piatto con Naruto disegnato mentre a sua volta si abbuffa di ramen?

Ci sono numerose teorie che vedono la somiglianza tra Jujutsu Kaisen e il predecessore Naruto e non sono infondate: un trio di ragazzi con capacità e personalità complementari, una creatura malevola che maledice la vita di uno dei protagonisti, sebbene gli doni una forza disumana, e un insegnante intrigante, con mezzo volto coperto. Se ti è piaciuto Jujutsu Kaisen e hai tempo per guardare 700 episodi di anime, Naruto è la scelta immancabile. Un ritmo serrato, combattimenti a colpi di strategia ed escogitati piani, violenza, sangue, uccisioni senza pietà, i due titoli hanno molto in comune. Forse potresti persino non sapere, alla fine, chi ti piacerà di più.

2. Mob Psycho 100

Nel mondo di Shigeo Kageyama, insieme ad un ragazzo ribattezzato "Mob" che possiede poteri psichici così pericolosi che reprime insieme alle sue emozioni, ci sono individui dotati di facoltà che vanno oltre quelle umane. Se in Jujutsu Kaisen le maledizioni vengono affrontate con spietata serietà, però, in Mob Psycho 100 vi ritroverete in un turbine psichedelico di colori, emozioni e combattimenti... "mentali", così come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Mentre l'azione in Mob Psycho 100 è assolutamente sbalorditiva e l'animazione stessa è elettrizzante e creativa, il cuore della serie poggia sullo sviluppo emotivo di Mob, così come Jujutsu Kaisen affronta l'evoluzione dei suoi personaggi, in particolare di Itadori. Entrambe le serie hanno quel forte senso dell'ultraterreno e del soprannaturale che esiste accanto all'umanità e si concentrano su personaggi che superano il confine tra l'ordinario e lo straordinario. Con la sua immediatezza e brevità, Mob Psycho 100 è una serie perfetta da recuperare se avete amato Jujutsu Kaisen.

3. D-Gray man

Sia Jujutsu Kaisen che D.Gray-man sono ambientati in un mondo in cui combattenti esperti affrontano entità soprannaturali che cercano di depredare l'umanità. Da una parte abbiamo gli stregoni, che affrontano un'umanità devastata dalle maledizioni e dalla spietatezza della modernità; in D.Gray-man, tratto dalla storia di Katsura Hoshino, ci sono gli esorcisti dell'Ordine Nero che combattono contro temibili Akuma.

Gli esorcisti e gli stregoni Jujutsu hanno le proprie abilità e armi distinte che usano per opporsi a queste entità, creando scontri appassionanti da vedere. Un altro punto di congiunzione tra le due serie è l'estetica e lo sviluppo narrativo: entrambe partono sin da subito con elementi cupi, oscuri, tetri ma, man mano che la storia prosegue, nonostante qualche intervallo tra momenti umoristici con specifiche interazioni con i personaggi, le tenebre avanzano sempre di più.

4. Chainsaw Man

Umani corrotti da entità malvagie o maledette che danno vita a scontri sanguinari? Chainsaw Man non può mancare all'appello. I richiami con Jujutsu Kaisen si perdono oltre che nella resa grafica, anche nella trama e nella complessità più tetra. Non a caso anche Chainsaw Man viene considerato da fan ed esperti del settore uno degli anime d'azione dark fantasy più popolari degli ultimi tempi.

Entrambi gli anime mostrano una società di individui appositamente addestrati responsabili di cacciare e debellare minacce soprannaturali che rischiano di rovesciare la razza umana. I protagonisti principali sia dell'opera di Tatsuki Fujimoto che di Jujutsu Kaisen hanno in comune una travagliata, sanguinolenta lotta interiore. Letteralmente. Se ciò non bastasse, Chainsaw Man presenta alcuni dei combattimenti anime più impegnativi degli ultimi tempi e sicuramente sazierà la fame degli spettatori più adrenalinici.

5. Mushi-shi

Ginko è un po' un ramingo, un po' un detective, ma soprattutto un esperto di eventi insoliti ed esseri ultraterreni chiamati Mushi. Il suo obiettivo nella vita è aiutare gli umani che potrebbero soffrire a causa della loro influenza. Un aspetto più delicato (soltanto all'apparenza) rispetto a Jujutsu Kaisen, che fa della malvagità e della spietatezza il proprio cavallo di battaglia.

In_ Mushi-shi_ gli elementi soprannaturali vengono incorporati con una concezione positiva, perché la speranza di Ginko è che non tutti i Mushi siano malvagi. Al contrario di quanto avviene in Jujutsu Kaisen, in cui le Maledizioni vengono generate da un composto di emozioni negative umane, che poi si manifestano in creature mostruose,Mushi-shi offre quello spunto di riflessione in più che va a completare un aspetto marginalmente esplorato (non assente, ma soltanto marginale) in Jujutsu Kaisen. Ovvero la speranza di redenzione. Vale la pena notare che la serie Mushi-shi si basa inoltre su un ritmo più lento rispetto a Jujutsu Kaisen, un riposo per chiunque abbia voglia di approfondire un nuovo concetto di "maledizione".

