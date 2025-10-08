Jujutsu Kaisen, Crunchyroll porta sul grande schermo il film evento che anticipa la terza stagione

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment annunciano JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, film-evento che unisce "L'Incidente di Shibuya" e l'avvio del "Culling Game".

Il sipario torna ad aprirsi sull'universo di JUJUTSU KAISEN, e questa volta si atterra direttamente sul grande schermo. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment portano in sala JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, un'esperienza cinematografica che fonde passato e futuro della saga, aprendo la strada alla terza stagione dell'anime.

Jujutsu Kaisen e il ritorno a Shibuya

Dal prossimo 8 dicembre, i fan italiani potranno rivivere la battaglia più iconica di Jujutsu Kaisen con l'arrivo nelle sale di JUJUTSU KAISEN: Esecuzione. Il film, distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, sarà proiettato in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano e raccoglierà in un unico arco narrativo i momenti culminanti de L'Incidente di Shibuya e l'inizio del nuovo capitolo, Culling Game - Parte 1.

Il progetto, pensato come una special edition cinematografica, porta per la prima volta sul grande schermo la più imponente battaglia dell'intera serie. Le strade illuminate di Shibuya, travolte dal caos di Halloween, diventano teatro di un massacro visivo e spirituale: un velo magico cala sulla città, intrappolando civili e stregoni, mentre il carismatico Satoru Gojo affronta il suo destino tra inganni, maledizioni e tradimenti. "Gojo entra in battaglia ignaro delle trame che si stanno tessendo per imprigionarlo" - recita la sinossi ufficiale, anticipando l'atmosfera cupa e densa di tensione che caratterizzerà il film.

In questa versione "da sala", il montaggio compatta l'azione della seconda stagione con un ritmo serrato e un'estetica studiata per l'impatto cinematografico. E se la tragedia di Shibuya rappresenta la fine di un'era, l'arrivo del Culling Game - l'infernale "Gioco di Sterminio" orchestrato dallo stregone Noritoshi Kamo - segna invece l'inizio di un nuovo capitolo. Dieci colonie sparse per il Giappone si trasformano in campi di battaglia dove le maledizioni dilagano come virus inarrestabili.

L'attenzione si sposta così su Yuta Okkotsu, protagonista di JUJUTSU KAISEN 0, chiamato a vestire il ruolo più drammatico della sua carriera: quello di giustiziere di Yuji Itadori. Una decisione imposta dai vertici del mondo del jujutsu, che obbliga due dei più amati studenti di Satoru Gojo a scontrarsi in un duello tanto fisico quanto emotivo. Il film promette quindi non solo azione e spettacolo, ma anche un'intensa riflessione sul senso del sacrificio, della colpa e del potere.

Il fenomeno globale di Gege Akutami continua a espandersi

Uscirà in Giappone il 7 novembre 2025 con il titolo JUJUTSU KAISEN: The Movie - Shibuya Incident Special Edition x Culling Game Advance Screening, segnando un nuovo punto di svolta per il franchise. L'annuncio del film è arrivato durante il Jujutsu Kaisen Anime 5th Anniversary Special Live Stream, evento che ha celebrato cinque anni di successi e che ha svelato anche il poster e il trailer ufficiali della terza stagione, attesa per gennaio 2026.

Jujutsu Kaisen: Gojo Satoru in una scena

Prodotto da TOHO animation e animato dal celebre studio MAPPA, JUJUTSU KAISEN è tratto dal manga di Gege Akutami, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Fin dal debutto del 2020, la serie ha ridefinito il concetto di dark fantasy shonen, conquistando pubblico e critica e diventando un autentico fenomeno pop. Dopo il successo planetario del prequel JUJUTSU KAISEN 0 - capace di incassare oltre 188 milioni di dollari nel mondo - e della seconda stagione, premiata come "Anime dell'anno" ai Crunchyroll Anime Awards 2024, la saga prosegue la sua espansione transmediale.

Nel 2024, Crunchyroll e Sony avevano già portato nei cinema JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie, primo film post-seconda stagione. Con Esecuzione, il franchise compie ora un passo ulteriore: un film che unisce le trame e prepara il terreno alla terza stagione, offrendo ai fan la possibilità di assistere in anteprima al nuovo corso narrativo.

La promessa è quella di un'esperienza totale, in cui le sequenze animate di MAPPA trovano nella sala cinematografica il luogo ideale per esprimere la loro potenza visiva. E quando il velo di Shibuya tornerà a calare sugli schermi, non sarà solo un evento narrativo - sarà, ancora una volta, una maledizione condivisa.