Jujutsu Kaisen, il regista al lavoro per uno speciale sulla serie Disney+ di Undead Unluck

Dopo una lunga pausa, il caos soprannaturale e l'humour dissacrante di Undead Unluck stanno per ritornare sullo schermo. Non si tratta però di una semplice continuazione: ad attenderci è uno speciale inedito, ideato dallo stesso creatore del manga e diretto da un nome che gli appassionati di anime conoscono molto bene: Sung-hoo Park, regista della prima stagione di Jujutsu Kaisen e di Ninja Kamui. E c'è un cambio importante dietro le quinte.

Undead Unluck torna con un nuovo speciale e un cambio di regia

Undead Unluck, l'anime tratto dall'omonimo manga pubblicato su Shonen Jump, è pronto a riaccendere i riflettori con uno special di un'ora, previsto per l'inverno del 2025. Non sarà però una ripresa lineare da dove la prima stagione si era interrotta: il contenuto sarà completamente originale, frutto della mente dell'autore Yoshifumi Tozuka, una scelta che punta a offrire una nuova prospettiva narrativa sulla serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'annuncio è arrivato con un trailer pubblicato sull'account ufficiale X (ex Twitter) del manga, accompagnato da una key visual che ha subito catturato l'attenzione dei fan più attenti. Il ritorno di Undead Unluck segna così un interessante esperimento ibrido tra spin-off e ponte narrativo, in attesa di una possibile - e ancora in discussione - seconda stagione.

Ma l'elemento interessante è dietro la macchina da presa: a dirigere lo speciale sarà Sung-hoo Park, regista della prima stagione di Jujutsu Kaisen e della recente Ninja Kamui, che si occuperà anche degli storyboard. Il progetto verrà realizzato dal suo stesso studio, E\&H Production, prendendo così il posto del team principale che ha curato la prima stagione.

La David Production, responsabile dell'animazione nella prima serie, qui parteciperà solo in qualità di supporto produttivo. Una scelta che ha incuriosito il fandom, soprattutto considerando che la David è al momento impegnata con titoli di peso come Fire Force 3 e Steel Ball Run, nuova incarnazione di Le bizzarre avventure di Jojo.

Una (quasi) nuova direzione stilistica

Se da un lato il cambio di studio potrebbe preoccupare chi teme un calo nella qualità visiva, dall'altro gli addetti ai lavori sembrano suggerire il contrario. Gran parte dello staff originario farà infatti ritorno. Alla sceneggiatura ci sarà ancora Yamato Haishima (Fire Force), mentre i character design saranno nuovamente curati da Hideyuki Morioka (Kizumonogatari) affiancato da Shun'ichi Ishimoto (Thus Spoke Kishibe Rohan). Alla colonna sonora torna Kenichiro Suehiro (Re\:Zero), e a completare la squadra troviamo Yan Le Gall alla direzione artistica e Jin Aketagawa al sound design.

Se la prima stagione ha convinto solo in parte - apprezzata per il tono irriverente ma criticata per ritmi irregolari e animazioni altalenanti - questo speciale potrebbe rappresentare una rinascita controllata, un banco di prova perfetto per tastare il terreno verso nuove possibilità seriali.