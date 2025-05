Jujutsu Kaisen, annunciata una mini-serie anime che uscirà insieme al nuovo film

Il film Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death, in uscita nei cinema italiani molto probabilmente da quest'estate, sarà accompagnato da una mini-serie inedita intitolata Juju Stroll. Si tratta di un contenuto slice-of-life firmato da Gege Akutami che mostrerà scene quotidiane e leggere con Gojo, Geto e Shoko. Un regalo ai fan nell'attesa della terza stagione.

Una pausa tra le maledizioni: ecco Juju Stroll

Nel panorama tumultuoso di Jujutsu Kaisen, dove maledizioni e combattimenti si rincorrono a ritmo serrato, arriva ora un piccolo respiro di leggerezza: Juju Stroll. Rivelato in extremis a pochi giorni dall'uscita del film Hidden Inventory / Premature Death - previsto per il 30 maggio nei cinema giapponesi - questo mini-anime si presenta come uno spin-off slice-of-life che nulla ha a che vedere con l'intreccio principale della seconda stagione. Il sito ufficiale ha annunciato che vedremo Gojo, Geto e Shoko in momenti distesi della loro routine lavorativa, lontani da incantesimi e combattimenti. Un'idea che ricorda da vicino l'appendice inedita inserita nel film The Last Attack di L'Attacco dei Giganti, anch'esso animato dallo studio MAPPA. E proprio come in quel caso, anche qui l'intento sembra essere quello di offrire un momento di tenerezza e complicità tra personaggi amati, senza caricare la narrazione di nuove svolte drammatiche.

Gojo di Jujutsu Kaisen

Sebbene questo nuovo film non aggiunga nulla di nuovo alla storia - si tratta infatti di una rielaborazione cinematografica dei primi episodi della seconda stagione - l'introduzione di Juju Stroll serve da piccolo bonus esclusivo per chi vorrà rivivere quelle vicende sul grande schermo.

Il contenuto, scritto dallo stesso Gege Akutami, non ha peso narrativo, ma porta con sé l'autenticità dell'autore e il suo inconfondibile tocco. Per ora non è stata annunciata una data per l'uscita del film in Europa, ma una finestra compresa tra luglio e ottobre 2025 è l'ipotesi più realistica. Nel frattempo, mentre il manga si è già concluso, l'anime continua la sua corsa, e l'attesa per la terza stagione - prevista indicativamente per il 2026 - rende questi contenuti extra una carezza nostalgica per i fan più appassionati. Una passeggiata con Gojo, dunque, prima di tornare nel cuore della tempesta.