Jujutsu Kaisen, Gege Akutami non si ferma: dopo il sequel, il mangaka vuole continuare la storia

Chi pensava che la fine di Jujutsu Kaisen avesse segnato una pausa lunga e riflessiva per Gege Akutami dovrà ricredersi. A poco più di un anno dalla conclusione della serie originale, il mangaka è già tornato in scena.

Dopo il sequel Jujutsu Kaisen Modulo, Gege Akutami lascia intendere di voler continuare a dedicare la sua vita al manga. Tra nuovi progetti, possibili spin-off e un franchise ancora in espansione, l'universo di Jujutsu Kaisen sembra tutt'altro che concluso.

Dopo Jujutsu Kaisen Modulo, un autore che rifiuta il silenzio

La traiettoria creativa di Gege Akutami negli ultimi anni è stata tutt'altro che prevedibile. Jujutsu Kaisen, il suo primo manga serializzato, si è trasformato rapidamente in un fenomeno globale, concludendo la sua corsa nel settembre 2024 dopo anni di pubblicazione e con un epilogo articolato in quattro parti, abbastanza aperto da lasciare spiragli narrativi ancora respirabili. Un finale che ha diviso i lettori, ma che non ha mai dato l'impressione di essere un vero punto fermo.

Jujutsu Kaisen: Esecuzione, una scena

Quella sensazione si è concretizzata nel settembre 2025, quando Akutami è tornato a sorpresa con Jujutsu Kaisen Modulo, sequel ambientato 68 anni dopo il Culling Game e illustrato da Yuji Iwasaki. Una scelta che ha subito chiarito le intenzioni dell'autore: non una prosecuzione rassicurante, ma un racconto di passaggio, capace di rivelare il destino dei personaggi storici - inclusa la morte di Yuta Okkotsu e Maki Zenin - e di spostare il peso emotivo su nuove figure, lasciando Yuji Itadori a confrontarsi con un'eredità tragica e solitaria.

A differenza della serie madre, Modulo è stato concepito come un sequel breve, con una durata stimata intorno ai sei mesi. Ora che la storia si avvicina alla conclusione, la domanda era inevitabile: Akutami si fermerà davvero? La risposta, almeno nelle intenzioni, sembra essere un deciso no.

Nel più recente spazio Mangaka Musings pubblicato sul sito ufficiale di Viz Media il 15 febbraio 2026, l'autore ha condiviso una riflessione che suona come una dichiarazione di poetica: "Vorrei fare della mia vita un confronto costante con il manga, proprio come Matsui-sensei". Un omaggio a Yusei Matsui, creatore di Assassination Classroom e The Elusive Samurai, ma anche una presa di posizione chiara sul proprio futuro creativo.

Un franchise che continua a mutare forma, tra anime, romanzi e nuove strade

Se il manga principale ha chiuso il suo arco narrativo, Jujutsu Kaisen come universo è ancora lontano dall'essere archiviato. Sul fronte animato, l'adattamento prosegue e si prepara a concludere il Culling Game Arc in due cour, con un finale annunciato come fortemente sospeso. I dettagli sull'arco conclusivo dell'anime non sono ancora stati rivelati, ma è plausibile aspettarsi nuovi annunci una volta terminata questa fase, soprattutto alla luce della popolarità ancora altissima del brand.

Jujutsu Kaisen: Esecuzione, un frame

Anche Jujutsu Kaisen Modulo, nonostante la sua natura breve, potrebbe trovare una trasposizione animata. L'accoglienza è stata infatti esplosiva, segno che il pubblico è disposto a seguire la saga anche in versioni meno canoniche e più sperimentali. A questo si aggiunge un ulteriore tassello: un romanzo spin-off scritto dall'autore horror Yumeaki Hirayama, supervisionato direttamente da Akutami. Un progetto ancora avvolto dal riserbo, ma che suggerisce una volontà precisa di esplorare il mondo di Jujutsu Kaisen attraverso linguaggi e sensibilità differenti.

Resta poi aperta la possibilità più intrigante: quella di un'opera completamente nuova. Considerando la rapidità con cui Akutami è tornato dopo la fine della serie originale, non sarebbe sorprendente scoprire che un nuovo concept sia già in fase embrionale. Che si tratti di ulteriori spin-off o di una storia del tutto scollegata, il messaggio è chiaro: per Gege Akutami, Jujutsu Kaisen non è stato un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso che sembra destinato a rinnovarsi continuamente, senza concedersi il lusso del silenzio.