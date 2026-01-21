Crunchyroll, la stagione inverno 2026 è arrivata tra Sentenced to Be a Hero, Jujutsu Kaisen e Frieren

Con quasi cinquanta serie in uscita, l'inverno di Crunchyroll si rivela uno dei più ricchi degli ultimi anni. Tra dark fantasy, classici shoujo, ritorni acclamati e sequel attesissimi, scegliere cosa guardare diventa quasi una sfida di resistenza.

Dark hero, pistoleri spaziali e un collegio maschile: i debutti che fanno parlare

La domanda non è "cosa guardare?", ma "da dove cominciare?". Il primo titolo che sta infiammando le timeline è Sentenced to Be a Hero, un dark fantasy prodotto da Studio KAI che reinterpreta l'eroismo al contrario: qui essere un "eroe" è una condanna. Il protagonista, Xylo Forbartz, è "colpevole di aver ucciso una dea" e costretto a combattere senza tregua come parte della Penal Hero Unit 9004. Due episodi in italiano già disponibili e un primo episodio da 58 minuti che funge da manifesto: rinascite infinite, orde di abomini e una nuova dea dal potenziale rivoluzionario tengono in piedi un racconto cupo e sorprendentemente metafisico.

La dea di Sentenced to Be a Hero

A fare compagnia al tono oscuro ci pensa anche TRIGUN STARGAZE, prodotto da Studio Orange, sequel diretto di TRIGUN STAMPEDE. Sono passati due anni e mezzo dalla tragedia di Lost JuLai e l'universo torna in subbuglio: Meryl e la nuova partner Milly cercano Vash, mentre l'ex protagonista vive nell'ombra sotto falso nome. La sinossi promette un contesto post-catastrofe in cui "l'angelo con una sola ala" torna a portare distruzione, con destini che "collidono" dando forma al finale del pianeta. Anche qui i primi due episodi sono già disponibili con sottotitoli italiani.

Sul fronte opposto dell'umore arriva Hana-Kimi, adattamento del celebre manga shoujo degli anni '90-2000. Una missione in stile commedia romantica: Mizuki Ashiya si traveste da ragazzo per infiltrarsi in un collegio maschile e raggiungere l'idolo del salto in alto Izumi Sano, salvo scoprire che lui ha smesso di gareggiare. Tra coperture da proteggere, dormitori esplosivi e tensioni adolescenziali, è la scelta perfetta per alleggerire la settimana. Quattro episodi già disponibili.

I grandi ritorni: da Jujutsu Kaisen a Frieren, fino a Hell's Paradise e Oshi no Ko

La stagione però si infiamma davvero con i ritorni più attesi. Il caso più eclatante è JUJUTSU KAISEN - The Culling Game Parte 1 (Stagione 3), che ha inaugurato l'inverno con un doppio episodio-evento al cinema lo scorso dicembre. Ora sono disponibili tre episodi sottotitolati italiani (e doppiaggi in arrivo), mentre la serie entra nel suo arco più contorto e tecnico: quello del Culling Game, dove Yuji, Yuta e soci devono fare i conti non solo con nuovi nemici, ma con regole astruse da decifrare. MAPPA mantiene il timone dopo Hell's Paradise e Attack on Titan, e l'ambizione si vede.

Jujutsu Kaisen: Gojo Satoru

Sul versante fantasy contemplativo torna Frieren - Oltre la fine del viaggio - Stagione 2, un titolo che negli ultimi due anni ha riscritto le regole dell'avventura lenta e della malinconia post-quest. Un episodio disponibile e tanti premi sulle spalle: Frieren e i suoi apprendisti continuano a esplorare il senso della memoria e della mortalità umana.

Per gli appassionati di sopravvivenza e body horror c'è Hell's Paradise - Stagione 2, dove Gabimaru prosegue la ricerca dell'elisir sull'isola governata dai Tensen. MAPPA conserva atmosfere opprimenti e tensione fisica, mentre nuovi personaggi - tra cui spedizioni dello shogunato - cambiano la strategia narrativa.

Sul fronte pop, Oshi no ko - Stagione 3 riprende sei mesi dopo "POP IN 2" e sposta l'attenzione sulla scalata di Ruby nel mondo dello spettacolo, sulle insicurezze di Kana e sulla carriera di Akane. Bugie, media e ambizione tornano ad alimentare il grande enigma attorno alla morte di Ai.

Chiude il blocco dei pesi massimi My Hero Academia: Vigilantes - Stagione 2, prequel che racconta una giustizia urbana più sporca e meno istituzionale: Koichi, Pop☆Step e il vigilante Knuckleduster costruiscono un'anti-narrazione parallela che arricchisce l'universo di My Hero Academia.

Con quasi cinquanta titoli, Crunchyroll sembra voler ribadire che l'inverno 2026 non è semplicemente una stagione forte: è una dichiarazione di identità. E soprattutto un problema logistico per chi ha una vita sociale.