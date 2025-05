Jujutsu Kaisen, il creatore Gege Akutami ridisegna Le bizzarre avventure di Jojo per il suo autore

Dopo la conclusione di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami torna a stupire i fan con un'illustrazione ufficiale dedicata a Le bizzarre avventure di Jojo, più precisamente al carismatico Kishibe Rohan. L'omaggio fa parte del nuovo numero estivo della JoJo Magazine, che celebra l'universo di Araki coinvolgendo nomi illustri del manga contemporaneo, in attesa dell'adattamento anime di Steel Ball Run.

Quando il creatore di Jujutsu Kaisen incontra Kishibe Rohan

Con la fine del manga di Jujutsu Kaisen nel 2024, Gege Akutami non ha certo abbandonato la matita. Al contrario, ha deciso di immergersi in un altro universo bizzarro quanto il suo: quello di Le bizzarre avventure di JoJo. Nell'ultimo numero della JoJo Magazine 2025 Summer, il mangaka ha realizzato un'illustrazione dedicata a Kishibe Rohan, uno dei personaggi più iconici e amati della saga, rendendogli omaggio con uno stile che, pur mantenendo l'impronta riconoscibile di Akutami, riesce a fondersi con la follia elegante dell'opera di Hirohiko Araki.

Non è raro che tra grandi firme del fumetto giapponese ci si renda omaggio a vicenda: Oda ha reinterpretato Dragon Ball, Araki si è cimentato con Naruto, e anche Horikoshi ha omaggiato i ragazzi della Jujutsu Tech. Ma qui c'è qualcosa in più: una dichiarazione d'amore esplicita verso la Parte 4 della saga, Diamond is Unbreakable. "Mi piace la sensazione di realismo rinfrescante della Parte 4 rispetto alle precedenti. Penso che la frase di Josuke 'Ho solo pensato che non c'era motivo per cui tu dovessi morire' simboleggi davvero tutto questo", ha dichiarato Akutami.

Il mangaka Kishibe Rohan, con i suoi modi spigolosi e la vocazione per l'occulto, è pronto a tornare anche sul grande schermo. Il live-action Thus Spoke Kishibe Rohan: Confessional è in arrivo nelle sale giapponesi, portando sullo schermo uno degli episodi più inquietanti del suo spin-off. Difficile che il film approdi nei cinema occidentali, ma il precedente televisivo lascia ben sperare per una futura distribuzione in streaming. Intanto, la JoJo Magazine coinvolge anche altre firme illustri come Chica Umino, Bkub Okawa e Shiwasu Hoshikawa, segno che il mondo dei Joestar continua ad attrarre visioni diverse e talenti trasversali. E mentre Rohan si gode i riflettori, all'orizzonte si prepara un'altra grande avventura: l'adattamento anime di Steel Ball Run, l'acclamata corsa a cavallo tra sabbia, religione e stand. Il countdown può iniziare.