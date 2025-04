Jojo Steel Ball Run: dopo la conferma della serie, il primo trailer svela la teoria dei fan dopo vent'anni

Con il teaser di Steel Ball Run, l'adattamento animato della settima parte de Le bizzarre avventure di Jojo, si alza il sipario su una rivelazione che i fan più accaniti sospettavano da quasi vent'anni: il reboot dell'intera linea temporale della saga è finalmente realtà.

I Joestar di Le bizzarre avventure di Jojo

Steel Ball Run ribalta le certezze delle Bizzarre avventure di Jojo

Il video, pubblicato in sordina ma con un montaggio ricco di segnali, ripercorre i momenti salienti della serie, a partire dal famigerato anno 1888 e la Maschera di Pietra di Dio Brando, fino a giungere al 2011 di Stone Ocean, l'arco narrativo di Jolyne Cujoh. Ed è proprio dopo questa data che lo scorrere del tempo si spezza per poi ricominciare da capo nel 1890, segnando così il debutto ufficiale della corsa a cavallo più assurda della storia dell'anime.

Per anni si è discusso sulla collocazione di Steel Ball Run all'interno dell'universo narrativo originale: seguito diretto, diramazione alternativa o inizio di qualcosa di completamente nuovo? Ora non ci sono più dubbi: con questo salto temporale e il riavvio cronologico, l'adattamento conferma una volta per tutte che ci troviamo in un universo del tutto distinto - quello che i fan hanno soprannominato "Ireneverse", nato dal finale di Stone Ocean. Qui il protagonista non è più il classico Jonathan Joestar dai capelli scuri, ma il biondo e tormentato Johnny Joestar, primo eroe di questa nuova linea narrativa.

La conferma di questo reboot segna un punto di svolta epocale per l'anime, aprendo ufficialmente la strada agli adattamenti di JoJolion e The JoJoLands, le due saghe successive ambientate nello stesso universo "reinventato". "Steel Ball Run" non è quindi solo una corsa attraverso l'America alternativa del 1890, ma un viaggio nell'identità mutevole di Le bizzarre avventure di JoJo.