Jon Favreau risponde a Scorsese e Coppola su Marvel: "Possono dire ciò che vogliono, se lo sono guadagnato"

Il regista e produttore Jon Favreau entra nella polemica di Scorsese e Coppola contro i film Marvel specificando che, secondo lui, i due maestri del cinema possono dire ciò che vogliono visto che se lo sono guadagnato.

Jon Favreau è una voce autorevole in casa Marvel, è stato lui il regista che ha lanciato il Marvel Cinematic Universe dirigendo, nel 2008, Iron Man. A quanto pare, però, Favreau non sarebbe troppo infastidito dai commenti negativi di Martin Scorsese e Francis Ford Coppola sulla qualità dei film Marvel.

In un'intervista a CNBC, il regista ha dichiarato: "Questi due signori sono i miei eroi, e si sono guadagnati il diritto di esprimere la loro opinione. Non farei ciò che faccio se loro non avessero aperto il cammino. Sono serviti da fonte di ispirazione, possono dire ciò che vogliono."

Ad accendere la polemica sui cinecomic Marvel è stato Martin Scorsese che, interpellato sulla strapotere economico di questi lavori, ha dichiarato che i film Marvel non sono cinema. A rincarare la dose, è intervenuto Francis Ford Coppola, che ha definito i film Marvel spregevoli, scatenando una pioggia di reazioni piccate da parte di star e registi Marvel.

L'ultimo, in ordine di tempo, a bocciare i film di supereroi è stato Ken Loach, che ha definito i film Marvel "noiosi", specificando che non hanno niente a che fare con l'arte del cinema.

Jon Favreau ha diretto la prima stagione della serie The Mandalorian, ispirata a Star Wars, che farà il suo debutto su Disney+ al lancio della piattaforma, il 12 novembre. Le prime reazioni a The Mandalorian sono molto positive e parlano di una serie sorprendente.