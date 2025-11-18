The Mandalorian & Grogu: quale sarà la missione di Mando nel nuovo film Star Wars? La risposta del regista

L'anno prossimo la saga di Star Wars farà finalmente il suo ritorno al cinema dopo sei anni di assenza con la continuazione delle avventure di Mando e del piccolo Grogu per la prima volta sul grande schermo

The Mandalorian & Grogu sembra destinato a rappresentare un nuovo inizio per la popolare serie Disney+, che sta compiendo il salto dallo streaming alle sale cinematografiche.

La terza stagione si è conclusa in modo tale da aprire le porte a nuove avventure, anche se queste erano originariamente previste per essere sviluppate nel corso di una quarta stagione.

Disney ha deciso però di dare la priorità agli incassi al botteghino rispetto al numero di abbonati e, secondo quanto riferito, il regista Jon Favreau ha condensato il suo progetto originale di 8 episodi in un film di due ore (simile a quanto accaduto con Oceania 2, che ha poi incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo). Di seguito una nuova immagine dal film.

The Mandalorian & Grogu: i due protagonisti nell'immagine di Empire

Mando e Grogu in missione per la Nuova Repubblica

In un'intervista rilasciata a Empire, Jon Favreau ha rivelato che in questa avventura cinematografica Din Djarin e Grogu faranno squadra con gli ex ribelli della base di Adelphi: "Il Mandaloriano ha cambiato le sue priorità", ha anticipato il regista. "Una delle ultime cose che diciamo [nella terza stagione] è: 'Non voglio andare là fuori e fare solo il mercenario. Voglio lavorare per i buoni'".

Ciò significherà mettere le sue capacità al servizio del colonnello Ward, interpretato da Sigourney Weaver, e di Zeb Orrelios, personaggio apparso in Star Wars Rebels. "Ora potremo davvero divertirci con lui", ha anticipato lo sceneggiatore e regista. "È un personaggio davvero affascinante, anche se non avete mai visto Rebels, grazie alla sua voce, alla sua spavalderia e alle sue capacità fisiche".

"Quel rapporto centrale, mentre partono e affrontano insieme l'avventura, è il fondamento del film", ha continuato Favreau, riferendosi ai personaggi che danno il titolo al film. "Star Wars parla sempre di progressione, crescita ed evoluzione dei personaggi, a volte in meglio, a volte in peggio. Si tratta di apprendistato, di una generazione che insegna alla successiva. Nel corso del film si assiste a una crescita sempre maggiore".

The Mandalorian 3: il protagonista in una scena del quarto episodio

Quali sono le premesse del prossimo film Star Wars?

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a lavorare per il franchise dopo aver creato il memorabile tema principale della serie Disney+.