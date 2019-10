The Mandalorian, le prime reazioni alla serie di Star Wars: "Sorprendente!"

The Mandalorian è piaciuto ai giornalisti che hanno condiviso le loro reazioni a caldo dopo aver visto i primi 27 minuti della nuova serie TV targata Disney+ e legata all'universo di Star Wars. E si tratta di reazioni entusiastiche, a giudicare dai primi commenti pubblicati sui social.

Il debutto di The Mandalorian, prima serie tv live-action ambientata nell'universo di Star Wars è previsto per il prossimo 12 novembre su Disney+, lo stesso giorno in cui la major taglierà il nastro della piattaforma nuova di zecca. E la stampa selezionata - o meglio, pochi fortunati giornalisti - hanno avuto modo di vedere i primi minuti di The Mandalorian per la quale è in produzione una seconda stagione.

Prima di dare uno sguardo alle reazioni della stampa, ricordiamo che The Mandalorian è stata creata da Jon Favreau che ne ha supervisionato la scrittura e la produzione, vedrà Pedro Pascal nei panni del protagonista, un pistolero solitario alle prese con avventure in vari angoli della galassia - e il primo sarà il pianeta Tatooine, dove Luke Skywalker è cresciuto e dove per la prima volta ha incontrato Han Solo - sarà ambientata poco dopo gli eventi della trilogia originale di Star Wars e sarà composta da 8 episodi nella sua prima stagione.

Tra gli interpreti, oltre a Pascal, ci saranno anche Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte. Jon Favreau sarà anche regista della serie insieme a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Steven Weintraub dice che è la serie che aspettava da tempo: "Amo la Skywalker saga e volevo vedere nuovi personaggi e luoghi esplorati in profondità, cosa che sarà resa possibile solo da una serie tv". Weintraub aggiunge, senza entrare nel dettaglio per non spoilerare, che una scena in particolare ha risposto ad una domanda che non era mai stata spiegata in nessun film di Star Wars.

"Non sono un fan di Star Wars" - mette le mani avanti Scott Wampler - "Ma permettetemi di dirvi che l'anteprima di The Mandalorian è eccezionale"

Negli altri commenti pubblicati su The Mandalorian, qualcuno azzarda una descrizione colorita dei momenti più adrenalinici (e un accenno al personaggio di Werner Herzog). Altri invece sono concordi nel definire questi primi minuti della serie Disney+ emozionanti (qualcuno ha anche pianto), incredibili, dark e... costosi! Un punto su cui alcuni sono d'accordo infatti, è che si tratta di una serie ad alto budget e si vede.

