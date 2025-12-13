Marvel, Elon Musk rivendica Iron Man: "Tony Stark è ispirato a me"

Il CEO di Tesla ha sottolineato come sia lui l'ispirazione per la rappresentazione del personaggio di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe.

Tony Stark è considerato l'eroe più 'terreno' degli Avengers, un ricco imprenditore che sfrutta la propria disponibilità economica per lavorare alla tecnologia della propria armatura di Iron Man. Sono diverse le ispirazioni che hanno portato alla rappresentazione del personaggio nell'MCU.

Uno dei profili maggiormente associati alla figura di Tony Stark è Elon Musk e proprio il diretto interessato ha rivendicato il personaggio, confermando di essere stato una fonte d'ispirazione per la sua creazione sullo schermo.

Elon Musk ispirazione per Tony Stark?

L'amministratore delegato di SpaceX ha risposto ad una domanda nella quale gli veniva chiesto se gli fosse piaciuto interpretare un personaggio al cinema magari nell'MCU o nella saga di Bond: "Penso che dipenderebbe da quale supereroe Marvel o da quale villain di Bond" ha risposto Musk "Suppongo che preferirei essere un supereroe Marvel. Hanno modellato Iron Man nei film su di me, quindi..."

Profilo di Elon Musk

A Musk è stato, in seguito, chiesto se fosse mai stato coinvolto in un film di Iron Man. L'imprenditore ha risposto: "Sì, Robert Downey Jr. e [Jon] Favreau si sono incontrati con me per visitare SpaceX e cose del genere. In effetti, una grossa parte di Iron Man 2 è stata girata a SpaceX. Se guardate Iron Man 2, vedrete che sullo sfondo c'è una fabbrica SpaceX reale. Avevamo Scarlett Johansson che faceva arti marziali nell'atrio, davvero".

Tony Star e il riferimento a Howard Hughes

In realtà, l'ispirazione originale per Tony Stark era Howard Hughes, celebre aviatore, ingegnere e produttore cinematografico, autore di un'impresa di grande abilità tecnologica, volando intorno al mondo in 91 ore.

Jon Favreau disse: "Non ci è sfuggito che l'eredità di Howard Hughes fosse in qualche modo ancora viva qui. E Tony Stark è un po' l'erede al trono della reputazione di Howard Hughes". Tuttavia, lo sceneggiatore Mark Fergus ha fatto il nome di Musk: "Elon Musk era sicuramente nella conversazione come colui che ha raccolto il testimone". Fergus ha poi rivelato che, oltre a Musk, c'erano altre due persone che hanno ispirato Tony Stark: Steve Jobs e Donald Trump.