Joker: Todd Phillips ha tagliato una scena con Zazie Beetz che confermava la sorte del suo personaggio

Il regista di Joker, Todd Phillips, ha svelato di aver tagliato una scena con Zazie Beetz che confermava la sorte toccata a Sophie, il personaggio da lei interpretato nel film.

Joker: una foto di Zazie Beetz

Il dibattito sulla sorte toccata a Sophie, vicina di casa di Arthur Fleck, si è concluso qualche settimana fa quando il direttore della fotografia di Joker ha fatto chiarezza su uno dei principali enigmi del film svelando che Sophie non è stata uccisa da Arthur.

"Todd ha fatto capire che non era stata uccisa" ha dichiarato il direttore della fotografia Lawrence Sher. "Arthur uccide le persone che lo hanno trattato male, e Sophie non si è mai comportata male con lui."

Parlando del destino di Sophie, Todd Phillips ha rivelato di aver tagliato una scena che mostrava Sophie viva e vegeta alla fine di Joker:

"Non la uccide. Come regista e sceneggiatore, vi posso confermare che non la uccide. Ci piace l'idea che il pubblico venga messo alla prova e si chieda 'è pazzo al punto da fare questo?' Molte persone con cui ho parlato pensano che Arthur non la uccida perché uccide solo le persone che gli hanno fatto del male. Lei non ha niente a che vedere con tutto questo. Il pubblico ha capito che anche da villain, Arthur vive secondo un codice. E quindi non ha ucciso la donna nel corridoio."

Phillips descrive la scena tagliata, spiegando che durante l'intervista di Arthur in tv nello show di Murray Franklin (Robert De Niro), Sophie compariva mentre era intenta a guardare il programma in televisione. Questo fotogramma avrebbe svelato che la donna è viva, ma è stato tagliato perché il regista voleva che il tutto fosse narrato dal punto di vista di Arthur e mostrare Sophie avrebbe messo in discussione la struttura narrativa del film.

