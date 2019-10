Joker: il direttore della fotografia chiarisce uno dei principali enigmi del film

Il direttore della fotografia di Joker ha fatto chiarezza su uno dei principali enigmi del film che riguarda la sorte di un personaggio su cui gli spettatori continuano a interrogarsi.

Joker: una foto di Zazie Beetz

Joker si conclude mostrando Arthur Fleck rinchiuso nel Manicomio di Arkham e lasciando il pubblico a interrogarsi se tutto ciò che ha visto non sia accaduto solo nella sua testa. Uno degli elementi chiave a supporto di questa teoria sta nella relazione tra Arthur e la sua vicina di casa Sophie (Zazie Beetz). Con una svolta improvvisa, il regista Todd Phillips svela che le scene romantiche con Sophie non sono mai accadute e sono state solo immaginate da Arthur quando la donna, spaventata, se lo ritrova in casa. Cosa succede realmente a Sophie? Viene uccisa da Joker o sopravvive?

Joker: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz in una scena del film

La risposta al quesito la fornisce il direttore della fotografia Lawrence Sher a /Film:

"Volevamo che il pubblico avesse la libertà di interpretare quello che vede, rispondendo al quesito se è vero o se è immaginazione del personaggio. Volevamo che questo fosse parte dell'esperienza della visione di Joker. Per esempio, la sua relazione con Sophie è una fantasia per lui. Alcune persone mi hanno chiesto, 'E' stata uccisa?' Todd Phillips, però, ha messo in chiaro che non è stata uccisa. Arthur uccide le persone che si sono comportate male con lui e Sophie non lo ha mai fatto. A livello visivo abbiamo giocato con ciò che è reale e ciò che non lo è usando citazioni e scene che si rispecchiano l'una nell'altra. Abbiamo disseminato il film di indizi. Al di là di questo, mi piace che il pubblico sia stimolato a riflettere e tragga le proprie conclusioni".

