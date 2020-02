Joker: Todd Phillips svela le foto di Joaquin Phoenix nell'ultimo giorno di riprese

Il regista di Joker, Todd Phillips ha condiviso su Instagram una serie di foto di Joaquin Phoenix scattate nell'ultimo giorno di riprese, giorno in cui è stata girata una delle scene chiave del cinecomic.

Le immagini pubblicate da Todd Phillips mostrano Joaquin Phoenix con indosso il pigiama dell'ospedale psichiatrico in cui lo vediamo rinchiuso nell'enigmatico finale di Joker. Tra le foto del backstage c'è anche un abbraccia tra il divo e il regista che testimonia il livello di intensità emotiva confermato anche dal direttore della fotografia di Joker, il quale ha ammesso di essersi preoccupato per la salute di Joaquin Phoenix sul set.

Oscar 2020, Joaquin Phoenix: "Sono stato egoista e crudele, grazie per la seconda chance"

Todd Phillips ha diffuso le foto per celebrare la vittoria di Joaquin Phoenix, premiato come miglior attore protagonista, agli Oscar 2020. A commento delle foto, il regista ringrazia i collaboratori e i fan per il sostegno e scrive: "Che avventura è stata ed è culminata guardando Joaquin salire su quel palco nel weekend. Grazie ancora al cast e alla crew. E grazie specialmente ai fan, per vedere al di là del caos e sostenerci".