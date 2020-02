Oscar 2020, Joaquin Phoenix: "Sono stato egoista e crudele, grazie per la seconda chance"

Joaquin Phoenix ha dedicato l'Oscar 2020 come miglior attore protagonista al fratello River Phoenix e ha ammesso di essere stato difficile in passato, ringraziando per la seconda possibilità che gli è stata offerta.

Joaquin Phoenix ha ringraziato il pubblico degli Oscar 2020 per il premio come miglior attore protagonista con un toccante discorso in cui ha fatto autocritica, ammettendo di essere stato difficile in passato, crudele ed egoista, e ha ringraziato per la seconda possibilità che gli è stata offerta. Non è mancato un pensiero al fratello River Phoenix, a cui è dedicato il premio.

Joker: un intenso primo piano di Joaquin Phoenix

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, Joaquin Phoenix ha tenuto un appassionato discorso di ringraziamento per il premio ricevuto in cui è tornato a parlare di razzismo, dell'esclusione degli attori afroamericani dalla stagione dei premi, dei diritti degli animali e della sua capacità di crescere e cambiare.

"Non mi sento migliore dei miei colleghi candidati o di nessuno in questa stanza" ha esordito la star di Joker "perché condividiamo lo stesso amore, amore per il cinema e per questa forma di espressione che mi ha dato cose straordinarie, non saprei come fare senza. Ma credo che il dono più grande che mi abbia dato è l'opportunità di usare la mia voce per chi non ha voce."

Phoenix è tornato a denunciare la mancanza di diversità in questa stagione dei premi che ha messo in ombra le donne e le star afroamericane: "Sia che parliamo di disuguaglianza di genere o razzismo o diritti dei gay o degli indigeni o dei diritti degli animali, stiamo parlando della lotta contro la credenza che una nazione, una razza, un sesso, una specie abbia il diritto di dominare, controllare e usare le altre con impunità. Credo che siamo scollegati dal mondo naturale e molti di noi sono colpevoli di avere una visione egocentrica, crediamo di essere il centro dell'universo."

Nel suo discorso, Joaquin Phoenix ha fatto anche autocritica alludendo al suo passato difficile e alla reputazione di essere un attore impossibile:

Oscar 2020: Joaquin Phoenix premiato con la statuetta per Joker

"Sono stato un delinquente nella mia vita. Sono stato egoista, sono stato crudele a volte ed era dura lavorare con me. Sono grato che molti di voi in questa stanza mi abbiano dato una seconda possibilità. E credo che il nostro meglio sia quando ci sosteniamo a vicenda, non quando cancelliamo gli altri per gli errori del passato, ma quando ci aiutiamo a crescere, quando ci educhiamo l'un l'altro, quando ci guidiamo verso la redenzione. Questo è il lato migliore dell'umanità."

Dopo una lunga pausa piena di emozione, Joaquin Phoenix ha concluso il discorso evocando il fratello River Phoenix: "Quando aveva 17 anni, mio fratello scrisse questi versi 'Run to the rescue with love and peace will follow'. Grazie."

Joaquin Phoenix non si è poi presentato all'incontro con la stampa dietro le quinte. Qui trovate tutti i premi e i vincitori degli Oscar 2020.