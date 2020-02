Joker: il direttore della fotografia era preoccupato per Joaquin Phoenix durante le riprese

Il direttore della fotografia di Joker ha confessato di essere stato preoccupato per la salute fisica e mentale di Joaquin Phoenix durante le riprese.

Il direttore della fotografia di Joker Lawrence Sher ha confessato di essere stato molto preoccupato per Joaquin Phoenix durante le riprese del film per via dell'eccesso di immedesimazione dell'attore nel personaggio di Arthur Fleck.

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Joaquin Phoenix non ama le mezze misure, ogni ruolo è una sfida che spinge l'attore all'immedesimazione totale e ne sono una prova i numerosi riconoscimenti piovuti per il personaggio di Joker, che a breve gli potrebbe fruttare perfino un Oscar come miglior attore protagonista.

Joker: Joaquin Phoenix durante una scena del film

Ma sul set non sono state tutte rose e fiori. Il direttore della fotografia di Joker Lawrence Sher ha confessato di essere stato a lungo preoccupato che il divo si spingesse troppo oltre nel personaggio di Arthur Fleck. Sher ha ancora davanti agli occhi quanto accaduto a Heath Ledger, morto poco dopo la lavorazione de Il cavaliere oscuro temeva che anche Phoenix potesse subire ripercussioni dal ruolo estremo. Ecco la sua confessione raccolta da NME durante i BAFTA:

"Nessuno me lo ha mai chiesto, ma in effetti ero preoccupato. Pensavo a quanto accaduto a Heath poco dopo l'uscita del film, era un tarlo nella mia testa. Mi preoccupano gli attori che vanno così a fondo in un personaggio così folle e sull'influenza che questo può avere nella loro psiche."

Tutti i Joker: da Cesar Romero a Joaquin Phoenix

Per il ruolo di Arthur Fleck, Joaquin Phoenix ha perso 20 chili facendo preoccupare Sher che confessa:

"Volevo solo dargli un panino perché aveva perso così tanto peso. Ero preoccupato per la sua salute".

Nonostante le preoccupazioni e le ansie da set, Lawrence Sher sapeva già che Joker si sarebbe rivelato un successo: dopo aver visto Joaquin al lavoro sul set la prima volta:

"Il primo giorno abbiamo girato la scena in cui parla con l'assistente sociale, e quella è stata la prima volta che ho visto davvero Joaquin all'opera. Dopo un solo ciak ho capito che il film sarebbe stato speciale. E questa idea l'ho mantenuta per 58 giorni di riprese, ho visto come Todd Phillips si connetteva con lui, è stato davvero incredibile."

Domenica notte scopriremo se Joaquin Phoenix riuscirà a portare a casa l'Oscar come miglior attore per il ruolo di Arthur Fleck in Joker, candidato a 11 Oscar. In attesa della cerimonia di consegna degli Academy Awards, Joker tornerà al cinema dal 6 febbraio.