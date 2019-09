Joker: ecco il motivo per cui Todd Phillips ha ambientato il film negli anni '80

Todd Phillips ha svelato la brillante ragione per cui ha deciso di ambientare Joker negli anni '80.

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

Todd Phillips ha promesso che Joker sarà un cinecomic rivoluzionario. Promessa mantenuta, a giudicare dalle reazioni del pubblico di Venezia, dove il film ha conquistato il Leone d'oro, e Toronto. In ua recente intervista, il regista ha rivelato la ragione che sta dietro alla scelta di ambientare Joker nella Gotham City del 1981:

"La ragione principale era che volevo allontanarmi dal DC universe. Quando ho firmato con Warner Bros, e ho preso in mano la sceneggiatura, ho messo in chiaro che volevo fare qualcosa di unico. Questo è un universo separato. Così il film è ambientato nel passato, prima di tutto il resto".

Il regista ha messo in chiaro che non sono previsti crossover con The Batman e che il Joker di Joaquin Phoenix non incontrerà il Batman di Robert Pattinson.

L'uscita italiana di Joker è fissata per il 3 ottobre, qui potete leggere la nostra recensione di Joker.