Joker: il nuovo trailer del film con Joaquin Phoenix!

Joker, il film con protagonista Joaquin Phoenix, ha un nuovo trailer in attesa della proiezione in anteprima mondiale che si svolgerà il 31 agosto durante l'edizione 2019 della Mostra del Cinema di Venezia.

Dove finisce Arthur Fleck e dove comincia il Joker? Sembra voler rispondere a questa domanda la clip di oltre due minuti appena pubblicata da Warner Bros. E dà in più un chiaro indizio su cosa sarà quello che è sicuramente uno dei film più attesi a Venezia 2019: è una storia delle origini, come già annunciato tanto dal regista quanto dal protagonista Joaquin Phoenix. Ed è chiaro fin dal trailer che il disturbo mentale di Arthur ha avuto, nella nascita del super villain di Gotham City, lo stesso peso dell'emarginazione sociale e della voglia di riscatto. Un'esistenza, la sua, costellata da eventi nefasti e dal reiterato fallimento, con pochi sprazzi di tenerezza (quel bacio con il personaggi di Zazie Beetz) e tanta voglia repressa di essere finalmente protagonista della propria vita. Desiderio che esplderà sotto la maschera di Joker, e sotto gli occhi increduli di Robert De Niro, qui nei panni del conduttore televisivo.

L'atteso film diretto da Todd Phillips dedicato alle origini del Joker viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

Il regista ha dichiarato: "Mi ha sempre attratto la complessità di Joker e ho pensato che sarebbe stato interessante esplorarne le origini visto che nessuno lo aveva ancora fatto. Parte del suo mistero stava proprio nel non avere un'origine definita, quindi Silver Scott e io ci siamo seduti a scrivere una versione di come poteva essere prima che tutti lo conoscessimo. Abbiamo conservato certi elementi canonici e abbiamo ambientato la storia in una fatiscente Gotham City a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, epoca a cui risalgono alcuni grandi studi di personalità del cinema che amo. L'abbiamo scritta pensando a Joaquin Phoenix perché quando recita è capace di trasformarsi e va sempre fino in fondo. Speriamo di aver creato un personaggio per il quale emozionarsi, per cui parteggiare, fino al punto in cui non sarà più possibile".

Le riprese del film con protagonista Joaquin Phoenix - che è uno dei più attesi tra gli ospiti a Venezia 2019 - si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.