Joker: il nuovo trailer in italiano dell'atteso film con Joaquin Phoenix

Joker continua a mostrarsi nel nuovo trailer in italiano, e solo pochi giorni prima di fare il proprio debutto ufficiale, in Concorso a Venezia 2019.

E clip dopo clip, il pubblico sta cominciando a capire cosa intendano, intervista dopo intervista, il regista Todd Phillips e il protagonista Joaquin Phoenix parlando di un cinecomic sui generis e di un vero e proprio racconto delle origini di uno dei personaggi più complessi del panorama a fumetti.

Emblematico, infatti, come il trailer ita non si apra nel bel mezzo di qualche bravata da villain, ma in uno dei tanti momenti nella vita quotidiana di Arthur Fleck. Un'esistenza piena di solitudine, rifiuti e frustrazione, per non essere ancora riuscito a coronare il sogno di diventare un affermato comico riconosciuto da tutti. Nella vita di Arthur non c'è amore, le sole reazioni che riceve in cambio sono derisione e disprezzo. E sarà proprio questa presa di coscienza a innescare lo spaventoso cambiamento, di cui sarà, in qualche modo, testimone lo scaltro presentare televisivo Robert De Niro.

Joker: Adriano Giannini doppierà Joaquin Phoenix?

Uno dei film più attesi a Venezia 2019, è dedicato alle origini del Joker viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

Il regista ha dichiarato: "Mi ha sempre attratto la complessità di Joker e ho pensato che sarebbe stato interessante esplorarne le origini visto che nessuno lo aveva ancora fatto. Parte del suo mistero stava proprio nel non avere un'origine definita, quindi Silver Scott e io ci siamo seduti a scrivere una versione di come poteva essere prima che tutti lo conoscessimo. Abbiamo conservato certi elementi canonici e abbiamo ambientato la storia in una fatiscente Gotham City a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, epoca a cui risalgono alcuni grandi studi di personalità del cinema che amo. L'abbiamo scritta pensando a Joaquin Phoenix perché quando recita è capace di trasformarsi e va sempre fino in fondo. Speriamo di aver creato un personaggio per il quale emozionarsi, per cui parteggiare, fino al punto in cui non sarà più possibile".

Le riprese del film con protagonista Joaquin Phoenix - che è uno dei più attesi tra gli ospiti a Venezia 2019 - si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.