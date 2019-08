Manca la conferma ufficiale ma potrebbe essere Adriano Giannini a doppiare in italiano Joaquin Phoenix in Joker.

Adriano Giannini doppierà Joaquin Phoenix in Joker? Manca la conferma ufficiale ma la foto diffusa poco fa dallo stesso attore direttamente dal proprio account Instagram non lascia spazio a troppi dubbi.

La notizia ha già mandato in visibilio i fan di Giannini e quanti conoscono e amano l'universo di Batman, anche per una questione di "continuità" ed esperienza, in qualche modo: all'epoca de Il cavaliere oscuro, infatti, è stato proprio Adriano Giannini il prescelto a prestare l'inconfondibile voce al Joker del compianto Heath Ledger. "Thinghs are getting very serious down here...", le cose si stanno facendo davvero serie qui, è stato il solo commento al post di Giannini, anche se quell'hashtag, "dubbing", sembra essere la definitiva conferma, pur in attesa di canali più ufficiali.

Joker, uno dei film più attesi del 2019 che debutterà ufficialmente tra pochi giorni in Concorso a Venezia 2019, e arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 ottobre. Racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte iniziale di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male.

Le riprese si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo. La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.