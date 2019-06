Joker: Joaquin Phoenix coi tatuaggi sul viso è ancora più inquietante di Jared Leto!

Diamo uno sguardo al Joker di Joaquin Phoenix coi tatuaggi sul viso come Jared Leto in una nuova fan art.

Il Joker di Joaquin Phoenix coi tatuaggi sul viso risulta ancora più inquietante di Jared Leto. A dimostrarlo è una nuova fan art che immagina Joaquin Phoenix truccato con il look del predecessore. Il risultato è davvero inquietante.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Quando il Joker di Jared Leto ha fatto la sua comparsa nel DC Extended Universe in Suicide Squad, i fan sono rimasti impressionati dal nuovo look del Principe dei Clown. Capelli verdi, ghigno satanico, volto e corpo ricoperti da scritte e tatuaggi. A quanto sappiamo finora, il Joker di Joaquin Phoenix sarà molto diverso da quello di Jared Leto, ma un fan ha voluto immaginare come potrebbe risultare Joaquin Phoenix con indosso il look del predecessore ed ecco il risultato.

Joker. la trama del film hackerata e diffusa in rete, ecco i primi spoiler

Joker, uno dei film più attesi del 2019, racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male. Nel cast anche Brett Cullen nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

L'uscita italiana di Joker è fissata per il 3 ottobre.