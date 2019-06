Joker. la trama del film hackerata e diffusa in rete, ecco i primi spoiler

La trama di Joker, in uscita a ottobre, sarebbe stata hackerata e diffusa in rete, ecco i primi spoiler sul film.

La trama di Joker, atteso focus sul villain interpretato dal talentuoso Joaquin Phoenix, sarebbe stata hackerata e i primi spoiler sono stati diffusi in rete. Da quello che possiamo leggere, il film si rivela davvero interessante e altamente drammatico, ma se non volete rovinarvi la sorpresa evitate di proseguire la lettura di questa notizia.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

ComicBookMovie.com ha svelato le prime anticipazioni su Joker di cui riassumiamo i punti salienti:

Sappiamo che Joker sarà ambientato a Gotham City. Adesso sarebbe stata rivelata con precisione anche l'epoca di ambientazione, si tratta del 1981. Sarà perciò interessante scoprire una versione meno tecnologica e più retrò di Gotham.

Arthur Fleck/The Joker (Joaquin Phoenix) è uno sconosciuto clown che lavora per un'agenzia di talenti e ha un assistente sociale che lo segue da vicino per via dei suoi problemi mentali. Come abbiamo visto nel trailer di Joker, Arthur si occupa di assistere la madre malata, che un tempo lavorava come cameriera presso la famiglia Wayne.

Da It al Joker, i clown al cinema: il lato oscuro del pagliaccio

Parlando della famiglia più ricca della città, Thomas Wayne è in corsa per l'elezione di sindaco a Gotham City e sembra ignorare le condizioni della sua ex impiegata, che ha cercato di contattarlo.

Dopo che Arthur perde il lavoro, la sua sanità mentale crolla definitivamente e lui uccide tre membri dell'elite di Wall Street ispirando una rivolta contro i ricchi di Gotham.

Il rumor riportato in precedenza secondo cui Bruce Wayne e Arthur sono fratellastri potrebbe non essere corretto. A quanto pare, anche se la madre di Arthur era innamorata di Thomas Wayne, non ha mai avuto un figlio da lui. Invece sembra che il fidanzato della donna abbia abusato di Arthur da piccolo, e quando Arthur scopre che la madre era complice si vendicherà di lei.

Ci sarà un'importante rivelazione sulla morte di Thomas e Martha Wayne, la cui dinamica sarà diversa da quella dei fumetti e delle precedenti storie su Batman.

Il film si concluderà con Arthur ormai definitivamente sprofondato nella follia e rinchiuso nel Manicomio di Arkham per aver ucciso un personaggio chiave.

Fino all'ultima risata: i volti (e le voci) del Joker sullo schermo

L'uscita italiana al cinema di Joker è prevista per il 3 ottobre 2019.