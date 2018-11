Joker: Joaquin Phoenix in fuga dalla polizia di Gotham City nelle nuove foto

Le riprese di Joker entrano nel vivo. Joaquin Phoenix è stato protagonista di un pericoloso stunt nella sequenza girata a New York, nel Bronx, immortalata dall'obiettivo di Just Jared. Nella scena in questione Arthur Fleck/Joker cerca di sfuggire a due poliziotti di Gotham City interpretati da Shea Whigham e Bill Camp.

Vediamo Joker interamente vestito di rosso spiccare la corsa, a un certo punto viene perfino investito da un taxi e ricade sul cofano (scena girata dal double stunt di Joaquin Phoenix), ma questo non interrompe la sua fuga.

Joaquin Phoenix films a dangerous stunt as #Joker in NYC! https://t.co/TmB02wOrMX — JustJared.com (@JustJared) 19 novembre 2018

Joker, diretto da Todd Phillips, è ispirato a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese e Robert De Niro avrà il ruolo di uno showman importante per la creazione della personalità del villain. A interpretare il padre di Batman, Thomas Wayne, dipinto come un rampante squalo della finanza molto simile a Gordon Gekko e Donald Trump, sarà Brett Cullen.

L'uscita nelle sale di Joker è prevista per il 4 ottobre 2019.

