I prossimi film DC in uscita: i supereroi (e i cattivi) che vedremo in sala

Wonder Woman: Gal Gadot in un momento del film

Grazie a Batman e Superman, la DC Comics ha ripetutamente dominato il box office a partire dal 1978. Negli ultimi anni, complice la popolarità di eroi meno noti fuori dalla cerchia di lettori dei fumetti, ha cominciato a puntare anche su personaggi mai visti prima al cinema, con esiti commerciali di non poco conto per film come Suicide Squad e Wonder Woman. Tra universi condivisi, progetti singoli e persino film animati, il percorso cinematografico della celebre casa editrice non si appresta a terminare, e per navigare al meglio tra le varie uscite previste abbiamo voluto stilare una guida completa di tutti i prossimi film DC che arriveranno in sala.

Birds of Prey (2020)

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Birds of Prey uscirà nelle sale USA il 7 febbraio 2020 ed è diretto da Cathy Yan. Sarà il primo film dell'universo cinematografico della DC Comics ad avere il visto di censura R (Restricted, vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) in America, ed è incentrato sull'omonimo team tutto al femminile, composto da Huntress, Black Canary, Renee Montoya e Cassandra Cain. Confermato anche il ritorno di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, mentre Ewan McGregor interpreterà l'antagonista principale Black Mask. La Robbie ha confermato in sede di talk show che il titolo esteso del film, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), è un'allusione esplicita al tono più ironico del lungometraggio rispetto ad altri film targati DC.

Wonder Woman 1984 (2020)

Wonder Woman 2: Gal Gadot in una foto del film

Wonder Woman 1984 uscirà in Italia il 4 giugno 2020, tre anni dopo il primo film. La regia è sempre affidata a Patty Jenkins, che per la seconda avventura in solitario del personaggio ha deciso di parlare della Guerra Fredda. Ad affiancare Gal Gadot nel ruolo della principessa delle Amazzoni torneranno anche Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen. L'antagonista di turno è Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, mentre Pedro Pascal è stato scritturato in un ruolo attualmente sconosciuto. La sceneggiatura è della stessa Jenkins, coadiuvata da Geoff Johns, noto scrittore di fumetti ed ex-presidente della DC Entertainment.

Wonder Woman 2: tutto quello che sappiamo sul film DC

The Batman (2021)

The Batman, la cui uscita negli USA è prevista per il 25 giugno 2021, sarà ambientato nel passato del DC Extended Universe, raccontando le gesta di un Batman più giovane. Ad interpretare il protagonista sarà Robert Pattinson, una scelta che ha diviso i fan, mentre nel ruolo di Catwoman è stata appena annunciata Zoe Kravitz. La regia del film, che inizialmente doveva essere interpretato da Ben Affleck, resta affidata a Matt Reeves, che ha affermato di volersi concentrare sulla personalità da detective del protagonista, solitamente poco o per nulla mostrata al cinema.

The Batman con Robert Pattinson: 5 cose che vorremmo nel film

The Suicide Squad (2021)

Margot Robbie in Suicide Squad

The Suicide Squad uscirà nei cinema USA il 6 agosto 2021. Come per il ritorno di Wonder Woman, la prossima avventura della squadra sarà una missione autoconclusiva, senza legami espliciti con quanto accaduto nel primo episodio. A scrivere e dirigere il film sarà James Gunn, e il cast di The Suicide Squad sarà quasi completamente rinnovato: dovrebbero tornare Viola Davis (Amanda Waller) e Margot Robbie (Harley Quinn), mentre Deadshot avrà il volto di Idris Elba e non più di Will Smith, il quale ha rinunciato al progetto per impegni in conflitto. Al momento non sono ufficialmente noti i nomi degli altri personaggi che saranno reclutati da Amanda Waller.

The Flash (2021)

The Flash dovrebbe uscire nel 2021, ma il condizionale è d'obbligo a causa dei vari ostacoli produttivi legati al film. Inizialmente annunciato come un adattamento di Flashpoint, la celebre storyline in cui Barry Allen altera la realtà viaggiando nel tempo, il film dovrebbe ora essere incentrato sulla natura della Forza di Velocità, che dà a Barry i suoi superpoteri. La regia è affidata a John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che hanno anche curato la versione attuale della sceneggiatura. Ezra Miller, dal canto suo, sta lavorando a una propria stesura del copione insieme al noto fumettista Grant Morrison.

Aquaman 2 (2022)

Aquaman: il protagonista Jason Momoa in una nuova foto

Aquaman 2 uscirà negli USA il 16 dicembre 2022, pronto a dominare lo stesso slot occupato in precedenza dal primo film. James Wan non ha ancora confermato il proprio ritorno in cabina di regia, mentre è confermato quello dello sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick e del produttore Peter Safran. Quest'ultimo ha affermato che il sequel esplorerà gli altri regni subacquei, e il protagonista Jason Momoa ha lavorato al soggetto del film, proponendolo proprio a Safran.