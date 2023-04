Joker: Folie à Deux, Todd Phillips annuncia la fine delle riprese con due foto di Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Le riprese di Joker: Folie à Deux si sono ufficialmente concluse e il regista Todd Phillips ha condiviso due nuove foto dei protagonisti Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

Gli scatti sembrano essere stati realizzati durante le riprese della scena girata sulla scalinata, di cui erano emerse online alcune immagini pochi giorni fa, che vedeva impegnate le due star mentre ballavano.

In Joker: Folie à Deux il premio Oscar Joaquin Phoenix ha ripreso la parte del protagonista Arthur Fleck. Lady Gaga, invece, sembra sarà una nuova versione di Harleen Quinzel/Harley Quinn.

Todd Phillips ha annunciato via Instagram: "Le riprese si sono concluse. Grazie a questi due (e all'intero cast) e alla migliore troupe che il settore cinematografico possa offrire. In ogni posizione. Ora dovrò trascinarmi in una caverna (sala montaggio) e mettere tutto insieme".

Joker: Folie à Deux, Todd Phillips spiega perché non ha ancora svelato la Harley Quinn di Lady Gaga

Joker: Folie à Deux sarà un musical dedicato alla storia d'amore tra Arthur e Harley. Secondo le indiscrezioni, buona parte della storia sarà ambientata negli spazi dell'Arkham Asylum.

Nel cast del progetto ci saranno anche Zazie Beetz, Brendon Gleeson, Catherine Keener, e Jacob Lofland.

Uscito nelle sale durante il 2019, il Joker di Todd Phillips è stato un indiscutibile successo di pubblico e critica, con incassi di circa 1,074 miliardi di dollari in tutto il mondo. Joker: Folie à Deux è atteso nei cinema per il 4 ottobre 2024.