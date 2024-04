Joker: Folie à Deux, YouTube inserisce un avviso prima del trailer a causa dei contenuti del video

Il trailer del film Joker: Folie à Deux è stato diffuso nella giornata di ieri e YouTube ha dovuto aggiungere un avvertimento legato ai contenuti del filmato.

Le prime immagini del film diretto da Todd Phillips sono infatti state considerate adatte a un pubblico adulto.

Una modifica necessaria

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena

Poche ore dopo la condivisione del trailer di Joker: Folie à Deux da parte di Warner Bros Pictures, YouTube ha aggiunto un avviso in cui si ricorda che nel video potrebbero esserci contenuti legati a temi come suicidio e auto-lesionismo. Per poter accedere al filmato bisogna quindi cliccare un bottone in cui si sostiene di aver capito l'avvertimento e voler proseguire con la visione.

La scena presente nel video che potrebbe aver obbligato la piattaforma a inserire l'avviso sembra essere quella in cui Lady Gaga, interprete di Harley Quinn, si punta le dita alla tempia e finge di premere il grilletto. Il personaggio, inoltre, dichiara di non essere nessuno e di non aver fatto nulla nella vita, a differenze di quanto accaduto ad Arthur.

Joker: Folie à Deux: perché il concetto di Multiverso potrebbe essere un elemento importante del film

YouTube è obbligata a inserire degli avvisi e dei riferimenti a eventuali contatti alle organizzazioni che si occupano di prevenzione dei suicidi nel caso in cui i contenuti siano legati a quelle tematiche.

Dopo molta attesa, alcune ore fa lo studio ha condiviso il trailer di Joker: Folie a Deux, in arrivo il 2 ottobre nelle sale italiane.

Il progetto, che continua la storia del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, avrà molti elementi tipici dei "musical jukebox", con ben 15 cover di canzoni molto famose e alcuni brani originali composti appositamente per il film.