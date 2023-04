Joker 2: Joaquin Phoenix e Lady Gaga ballano sulla scalinata come nel primo film

Grazie a un nuovo video dietro le quinte, dal set di Joker: Folie à Deux possiamo intravedere Joaquin Phoenix e Lady Gaga impegnati nelle riprese del sequel di Todd Phillips. I due sembrano eseguire una sequenza musicale in cima alla scalinata che già avevamo visto nel primo film del 2019.

Postato da un utente sui social, il video mostra Gaga in costume da Harley Quinn, che intona un brano mentre balla in cima alle stesse scale presenti nel primo film su Joker. Non è chiaro quale canzone Gaga stia cantando nella scena, ma nei commenti al post di Reddit sono state proposte "Be a Clown" e "That's Entertainment". Gaga è stata sentita cantare quest'ultima in un precedente video del set di Joker: Folie à Deux, ma al momento non è chiaro quale sia la correlazione tra quel filmato e la clip più recente.

Joker 2, James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn: "Faccio il tifo per lei"

I fan della DC hanno iniziato a ipotizzare che questa sequenza di Joker: Folie à Deux possa essere una rivisitazione della scena della scalinata vista nel precedente film. Le cosiddette "scale del Joker" collegano le vie Shakespeare e Anderson a West 167th Street, nel quartiere Highbridge del Bronx. Sono diventate una popolare meta turistica dopo aver fornito l'ambientazione per la scena probabilmente più iconica di Joker, in cui Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) si diverte sulle scale dopo la sua trasformazione. Un fotogramma di questa scena è stato utilizzato anche per il poster ufficiale del film.