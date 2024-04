Joker: Folie à Deux, il trailer supera 167 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Il trailer del film Joker: Folie à Deux ha ottenuto in sole 24 ore ben 167 milioni di visualizzazioni.

L'atteso film con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga sembra quindi aver attirato l'attenzione degli spettatori che hanno apprezzato la possibilità di vedere le prime scene del secondo capitolo della storia di Arthur Fleck.

I dati ottenuti dal video

Joker: Folie à Deux - una scena del film

Warner Bros ha condiviso online il trailer di Joker: Folie à Deux in contemporanea con la presentazione all'evento CinemaCon in programma a Las Vegas e, secondo le fonti di Variety, i dati delle visualizzazioni e delle interazioni sui social hanno superato quelli del primo video promozionale di Barbie, che aveva registrato nuovi record per lo studio.

I 150 milioni di follower di Lady Gaga sembra abbiano inoltre contribuito in modo significativo per quanto riguarda le statistiche relative ai social.

Il trailer è inoltre diventato il video numero 1 tra le tendenze su YouTube, dove ha già superato quota 15,6 milioni di visualizzazioni. A distanza di due giorni dal debutto è ancora tra i primi 4 contenuti della piattaforma.

Su X, invece, è stato tra i trend con ben 10 termini di ricerca tra le tendenze relative al cinema, con parole chiave come #JokerFolieADeux, Gaga, Harley, Harley Quinn, Joaquin Phoenix, Joker, Joker 2, Joker2, Lady Gaga e Todd Phillips tra le più utilizzate sul sito.

Il video del secondo capitolo della storia di Joker ha battuto la concorrenza di Inside Out 2, arrivato a 157 milioni di visualizzazioni in 24 ore, ma senza superare Deadpool & Wolverine, irraggiungibile a quota 365 milioni di visualizzazioni.

Oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, nel cast del film ci sono Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung e Harry Lawtey.