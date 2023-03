Joker: Folie à Deux, l'arco narrativo di Harley Quinn spoilerato nelle foto dal set?

Le nuove foto del set di Joker: Folie à Deux che continuano ad approdare in rete nelle ultime ore conterrebbero alcuni importanti spoiler sull'arco narrativo della Harley Quinn di Lady Gaga.

Gli scatti apparsi su Instagram e Reddit documentano una scena che si svolge su quelli che sembrano essere i gradini di un tribunale di Gotham City, in realtà il tribunale penale di Manhattan. Harley Quinn (Lady Gaga) compare vestita in abiti normali, si dovrebbe dunque trattare di una fase in cui è ancora il suo alter ego civile, Harleen Quinzel. Un dettaglio che compare in molte foto è un giornale di scena con la foto segnaletica dell'Arkham State Hospital e la foto di Harley Quinn in prima pagina. Questo, insieme titolo dell'articolo (di cui si legge "Crazy Love"), confermerebbe che l'incarnazione di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux è sia una paziente di Arkham che l'amante del Joker, in linea con la sua storia passata nei fumetti DC Comics.

A quanto appreso finora, la Harley Quinn di Joker: Folie à Deux dovrebbe differire dalla sua controparte dei fumetti in almeno un aspetto importante. Le foto dal set di Joker 2 diffuse in precedenza hanno rivelato che, almeno per adesso, Harley non indosserà il suo iconico body né gli abiti colorati che l'hanno caratterizzata finora. Invece, la versione di Lady Gaga in Joker: Folie à Deux indosserà un completo che include un blazer rosso e una gonna di pelle nera, oltre a un trucco per gli occhi a forma di diamante.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga bacia una donna in un nuovo video dal set

Al momento non è chiaro come e quando Harleen Quinzel si trasformerà in Harley Quinn. Quel che è certo è che i materiali rubati dal set del sequel di Todd Phillips ci stanno fornendo tanti dettagli della nuova versione del personaggio e del film, che includerà una scena in cui il Manicomio di Arkham viene avvolto dalle fiamme. È possibile che il Joker di Joaquin Phoenix sia direttamente o indirettamente responsabile dell'incendio, ma in questa fase è difficile avere certezze sulla natura di ciò che stiamo vedendo.

Joker: Folie à Deux arriverà nei cinema a ottobre 2024.