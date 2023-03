Joker: Folie à Deux, Lady Gaga bacia una donna in un nuovo video dal set

Lady Gaga è stata avvistata mentre bacia una donna nei panni di Harley Quinn durante le riprese di Joker: Folie à Deux, attualmente in lavorazione a New York, come dimostra un nuovo video dal set.

Lady Gaga si unirà al Clown Principe del Crimine di Joaquin Phoenix per il suo secondo giro sul grande schermo, calandosi nei panni dell'interesse amoroso del Joker, Harley Quinn. Joker: Folie à Deux dovrebbe immergersi nella relazione romantica tra i due, con il sottotitolo Folie à Deux che allude alla loro comune malattia mentale.

In un video dal set diffuso sui social media, Lady Gaga baciare una donna più anziana sul set di Joker: Folie à Deux in una scena girata fuori dal tribunale penale di Manhattan. Nel video vediamo Lady Gaga che sale i gradini del tribunale penale di Manhattan, con la folla su entrambi i lati, prima di fermarsi a baciare la donna.

Nella folla di comparse si distingue un uomo che si presume essere un accanito sostenitore di Joker, visto che indossa un abbigliamento simile a quello di Arthur Fleck nel film originale del 2019.

Da tempo nei fumetti è stata svelata la natura bisessuale di Harley Quinn. La villain di Batman ha una storia d'amore con Poison Ivy nella serie animata HBO Max che la precedente interprete di Harley Quinn nel DCU, Margot Robbie, auspica di portare sul grande schermo.

Joker: Folie à Deux, diretto da Todd Phillips, è atteso nei cinema a ottobre 2024.