Joker 2: l'Arkham Asylum va a fuoco in un video dal set

Le riprese di Joker 2 sono attualmente in corso e nuove foto e alcuni video dal set mostrano alcuni ciak in cui l'Arkham Asylum è avvolto dalle fiamme.

Il primo capitolo della storia con star Joaquin Phoenix mostrava Arthur Fleck mentre era ricoverato nell'istituto e non è quindi una sorpresa vedere il drammatico evento, probabilmente legato alla sua fuga.

Joker: Folie à Deux, in base alle prime foto e alle indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, mostrerà il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix mentre trascorre del tempo all'interno dell'ospedale psichiatrico. La sua permanenza nell'iconico edificio potrebbe quindi concludersi con l'incendio ritratto negli ultimi contenuti condivisi online.

Lady Gaga dovrebbe interpretare un personaggio ispirato a Harley Quinn che sembra essere una paziente dell'Arkham State Hospital, proprio come il Joker.

Joker: Folie à Deux, Todd Phillips spiega perché non ha ancora svelato la Harley Quinn di Lady Gaga

Uscito nelle sale durante il 2019, il Joker di Todd Phillips è stato un indiscutibile successo di pubblico e critica, con incassi di circa 1,074 miliardi di dollari in tutto il mondo. Joker: Folie à Deux è atteso nei cinema per il 4 ottobre 2024.